NBA／今日戰績表 湯普森攻33分勇士拿湖人練兵
NBA今日戰績表
魔術 101:128 黃蜂
76人 114:119 暴龍
塞爾蒂克 121:127 公鹿
馬刺 121:127 灰狼
拓荒者 94:127 鵜鶘
灰熊 109:122 金塊
湖人 112:128 勇士
NBA明日賽程
07:00 公鹿 vs. 活塞
07:00 尼克 vs. 巫師
07:30 騎士 vs. 籃網(緯來體育台)
07:30 火箭 vs. 暴龍
08:00 老鷹 vs. 熱火
08:00 黃蜂 vs. 公牛(愛爾達體育1台、緯來體育台10:00播出)
08:30 拓荒者 vs. 獨行俠
09:30 太陽 vs. 爵士(Eleven Sports1)
10:30 雷霆 vs. 湖人(愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言