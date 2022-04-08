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NBA／今日戰績表 湯普森攻33分勇士拿湖人練兵

聯合新聞網 / 整理
湯普森(左)攻下33分，勇士拿湖人練兵。 法新社
湯普森(左)攻下33分，勇士拿湖人練兵。 法新社

NBA今日戰績表

魔術 101:128 黃蜂

76人 114:119 暴龍

塞爾蒂克 121:127 公鹿

馬刺 121:127 灰狼

拓荒者 94:127 鵜鶘

灰熊 109:122 金塊

湖人 112:128 勇士

NBA明日賽程

07:00 公鹿 vs. 活塞

07:00 尼克 vs. 巫師

07:30 騎士 vs. 籃網(緯來體育台)

07:30 火箭 vs. 暴龍

08:00 老鷹 vs. 熱火

08:00 黃蜂 vs. 公牛(愛爾達體育1台、緯來體育台10:00播出)

08:30 拓荒者 vs. 獨行俠

09:30 太陽 vs. 爵士(Eleven Sports1)

10:30 雷霆 vs. 湖人(愛爾達體育1台)

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