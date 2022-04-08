NBA／今日戰績表 湯普森攻33分勇士拿湖人練兵

76人和塞爾蒂克在今天比賽中皆落敗，這也讓熱火順勢鎖定東區龍頭寶座，將掌握東區季後賽所有主場優勢。 從戰績來看，倘若熱火剩下兩場比賽都吞敗，加上公鹿兩戰全勝，雙方將戰成52勝30敗平手。由於雙方

2022-04-08 14:25