NBA／參與太陽單季63敗到63勝 艾頓：這就是人生

從新秀年球隊單季苦吞63敗，到今天擊敗湖人隊後收下隊史最高的63勝，太陽隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）在今天攻下22分、13籃板助隊擊敗湖人後，對於參與了球隊過去4個賽季的衰與興，讓他忍不住讚嘆「這就是人生」。

2018年以選秀狀元姿態加盟太陽的艾頓，在菜鳥球季就遭遇太陽隊史第二多的單季63敗，該年太陽僅收下19勝，僅優於創隊年的16勝；不過經過過去兩個賽季的補強與成長，太陽本季不僅躍居聯盟一線強權，還在今天擊敗湖人後收下改寫隊史紀錄的單季63勝，且有望繼續推進紀錄。

談到參與了從單季63敗到63勝的過程，艾頓在今天賽後說：「我想這就是人生，現在該輪到鳳凰城展翅高飛了。」

太陽主帥威廉斯（Monty Williams）也說：「今晚對於很多人來說是相當令人難以置信的，不僅是這個球團，還有這個城市的所有人，他們孕育了現在的這支太陽隊，無論我走到哪，大家都說太陽是他們的寶貝，這很難用言語表達，但我充滿感激。」

同樣經歷了63敗到63勝的布克，今天賽後則是在自己的球衣上簽名並交給從1972年就擔任太陽主場播報員的麥考伊（Al McCoy），今年是麥考伊負責太陽賽事播報的第50個賽季，這也讓他深知今年的太陽有多麽不容易。