NBA／今日戰績表 湖人不敵太陽吞7連敗確定無緣季後賽

馬刺拿下金塊，且湖人今天（6號）無創造奇蹟，以110比121敗給全員出擊的太陽，確定無緣爭最後季後賽席次的附加賽。而紫金軍團從季前冠軍熱門淪落到如今提前確定放暑假，湖人傳奇魔術強森（Magic Joh

2022-04-06 17:00