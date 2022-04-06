聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 湖人不敵太陽吞7連敗確定無緣季後賽
NBA今日戰績表
76人 131:122 溜馬
騎士 115:120 魔術
黃蜂 115:144 熱火
老鷹 108:118 暴龍
公鹿 127:106 公牛
巫師 132:114 灰狼
拓荒者 94:98 雷霆
馬刺 116:97 金塊
灰熊 115:121(OT) 爵士
鵜鶘 123:109 國王
湖人 110:121 太陽
NBA明日賽程
07:00 獨行俠 vs. 活塞
07:30 籃網 vs. 尼克
08:00 巫師 vs. 老鷹
08:00 塞爾蒂克 vs. 公牛(Eleven Sports1)
09:00 雷霆 vs. 爵士
10:00 太陽 vs. 快艇(緯來體育台、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言