成功「破龜紀錄」！廖老大以8.72秒擊敗中國「HG杰爺」

台灣廖老大對決中國「HG杰爺」，今天上午10時在台中港環港北路「3趟」決勝負，最終以最快秒數8.72秒，打破杰爺8.93秒紀錄，但距離亞洲紀錄8.62秒仍有些微差距；廖志賢表示，請再給我們兩個月時間，我們會再挑戰亞洲紀錄，向世界證明「台灣有快車」、「台灣汽車工業很強」。

廖志賢表示，前2趟秒數皆已經贏了對手「HG杰爺」8.93秒紀錄，距離亞洲紀錄8.62秒謹有些微差距，第3趟將繼續挑戰亞洲紀錄；廖老大接著高喊2次「台灣有快車！」，為自己及團隊加油打氣，也向世界證明台灣汽車工業實力。

廖老大賽前受訪時表示，這台車從沒有改到有，要讓對手沒有話說，今天選擇的車是跟他們一模一樣的車，這台車對我們來說是陌生的，我們並沒有玩過這廠牌的車，確實很辛苦，「改這台車不難，最難的是申請到這條路」很感謝立委、市議員等各界幫忙，也謝謝所有支持者幫忙。

第2趟結束後，駕駛「打龜號」的車手郭國信表示，剛剛最終速度已經達到250公里，廖老大只有告訴他破了對手紀錄，但沒告知秒數多少，希望我第3趟能好好準備，挑戰亞洲紀錄。

第3趟跑完後，郭下車激動表示「這次很快！」馬力有比較大，感謝粉絲們這兩個月一直以來的支持；郭強調「再給我們兩個月時間，我們再破亞洲紀錄給大家看！」

廖老大公布最快秒數為8.72秒，距離亞洲紀錄只差一點點。廖表示，再給我兩個月時間，再破亞洲紀錄給大家看，讓亞洲知道，台中汽車很快，也讓亞洲知道台灣汽車工業不輸人！

「有想過會有這麼多人，感謝大家支持。」廖老大哽咽表示，只要大家支持，做甚麼都不難，雖然每天回去都很想哭，動用這麼多資源，擔心自己沒有達到這個目標，壓力很大，再次感謝大家幫忙。