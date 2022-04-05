PLG／助國王重返龍頭 不老傳說楊敬敏獲單月MVP

PLG今天公布3月最有價值球員，新北國王老將楊敬敏本月繳出平均23.5分為本土球員之冠，並曾在3月13日單場攻下39分追平聯盟本土球員個人單場得分紀錄，幫助球隊在3月底前獨居龍頭寶座，楊敬敏也獲選3月最有價值球員。

身為新北國王禁衛軍的士官長，楊敬敏堪稱當今籃壇最強「不老傳說」，38歲的他每場比賽以身作則，在3月份的6場比賽，上場時間平均32分40秒為全隊第2高，每場得分都來到雙位數更是球隊重要得分點。

尤其在3月最後2場主場比賽，3月26日先是在第4節2記關鍵3分球力退當時位居第一的富邦勇士，3月27日又是以全場最高的26分擊敗領航猿，幫助國王拿下4連勝、以單月5勝1敗的戰績再次重回聯盟第一。

楊敬敏在3月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）獲得21張5分、以總分110分擊敗富邦勇士的辛特力（Michael Singletary），拿下3月最有價值球員的殊榮。

PLG也邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x PLG特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅。