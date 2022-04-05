快訊

台灣大明起至15日居家上班 接種2、3劑始得進辦公室

清明節2時段備888元就能發財！12生肖藏錢母位置出爐

PLG／助國王重返龍頭 不老傳說楊敬敏獲單月MVP

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新北國王楊敬敏獲3月份MVP。圖／PLG提供
新北國王楊敬敏獲3月份MVP。圖／PLG提供

PLG今天公布3月最有價值球員，新北國王老將楊敬敏本月繳出平均23.5分為本土球員之冠，並曾在3月13日單場攻下39分追平聯盟本土球員個人單場得分紀錄，幫助球隊在3月底前獨居龍頭寶座，楊敬敏也獲選3月最有價值球員。

身為新北國王禁衛軍的士官長，楊敬敏堪稱當今籃壇最強「不老傳說」，38歲的他每場比賽以身作則，在3月份的6場比賽，上場時間平均32分40秒為全隊第2高，每場得分都來到雙位數更是球隊重要得分點。

尤其在3月最後2場主場比賽，3月26日先是在第4節2記關鍵3分球力退當時位居第一的富邦勇士，3月27日又是以全場最高的26分擊敗領航猿，幫助國王拿下4連勝、以單月5勝1敗的戰績再次重回聯盟第一。

楊敬敏在3月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）獲得21張5分、以總分110分擊敗富邦勇士的辛特力（Michael Singletary），拿下3月最有價值球員的殊榮。

PLG也邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x PLG特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅。

楊敬敏 富邦勇士

延伸閱讀

中職／狂龍開季連兩戰屠獅 邱辰4支2、2打點奪MVP

PLG／落後20分大逆轉！楊敬敏領軍國王6連勝

拚MVP與得分王雙榜 安比德自認表現夠資格

泰國BL劇大尺度畫面狂放送 男主角泳池肉體交纏大公開

相關新聞

PLG／助國王重返龍頭 不老傳說楊敬敏獲單月MVP

PLG今天公布3月最有價值球員，新北國王老將楊敬敏本月繳出平均23.5分為本土球員之冠，並曾在3月13日單場攻下39分追...

NBA／獲拜登政府延攬作顧問 保羅助攻改善傳統黑人大學

《CNN》日前報導美國總統拜登（Joe Biden）宣佈，將任命18位來自教育領袖、名人與運動員組成顧問團，希望提昇傳統黑人大學所享有資源，其中太陽後衛保羅（Chris Paul）就是一員。

NBA／重話抨擊裁判執法尺度 騎士主帥吞1萬5千美元罰單

騎士昨天（4號）以108比112惜敗給76人，教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後痛批執法尺度，聯盟如今也宣佈，他的言論必須付出15000美元罰款代價。

NBA／賈霸社會公義獎盃設計出爐 上季得主安東尼領受榮耀

NBA官方去年設立新獎項，以退役傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）為名獎勵社會公義，上季選出首屆得主為當時效力拓荒者的安東尼（Carmelo Anthony），如今安東尼與賈霸合作所設計的獎盃也於近日曝光。

NBA／上週最佳球員出爐 約柯奇攜手楊恩獲殊榮

NBA官方今天（5號）宣佈上週最佳球員得主，西區部份由力拚連莊MVP的金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）獲得，東區則是老鷹球星楊恩（Trae Young）出線。

NBA／西蒙斯確定例行賽報銷 拚季後賽復出也不樂觀

因為背傷突發導致復出計畫大亂，讓西蒙斯（Ben Simmons）季中被交易來籃網後至今仍未出賽，而隨著球隊例行賽季只剩最後4場，先前一直不願把話說死的教頭奈許（Steve Nash）也終於坦言，西蒙斯例行賽季確定報銷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。