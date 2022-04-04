PLG／鋼鐵人洋將「大三元」無用 勇士開花捍衛主場

面對聯盟「爐主」高雄鋼鐵人隊，PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天點點開花，5人得分兩位數下早早鎖定勝利，以113：97留下主場勝利，也讓鋼鐵人吞下近期3連敗。

鋼鐵人首節在洋將班尼特8分領軍下，還以25：28緊咬比數，但第二節僅拿16分，半場勇士領先擴大到60：41，第三節也維持兩位數優勢。

鋼鐵人第四節在洋將布朗發揮下，兩度將差距縮小到個位數，但勇士包括林書緯、林志傑和塞瑟夫都用外線回應，林志傑被吹技術犯規後立刻完成「3分打」，勇士將差距再拉大，最終仍以16分差留下勝利，讓布朗「大三元」記錄夜留下遺憾。

勇士昨天主場不敵新竹街口攻城獅隊，今天捍衛主場，板凳出發攻下14分的「野獸」林志傑提到，球隊進攻問題不大，但防守仍待加強，「進攻一直沒什麼問題，防守這塊，昨天問題很多，今天每節都有出現些狀況，要趕快去修正。」

林志傑今天14分有6分集中在決勝節，雙洋將也表現亮眼，塞瑟夫28分、18籃板，辛特力繳出18分、10籃板、9助攻「準大三元」數據，張宗憲和林書緯也各有19分和16分，進攻點點開花。

塞瑟夫和辛特力都是去年勇士奪冠的班底，林志傑提到，辛特力球風全面且無私，能給隊友很大信心，「要保持好這些連結和默契，把團隊防守做好，是現在球隊所需要的。」