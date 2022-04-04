T1聯盟／好巧！林韋翰返台處女秀 昔日教頭黃萬隆當球評

在SBL和大陸CBA都完成過「大三元」數據的控球後衛林韋翰，今年加入T1聯盟新北中信特攻隊，今天出戰台啤英熊成返台處女秀，雖受新冠肺炎疫情影響比賽「閉門」舉行，林韋翰在天母體育館仍遇到熟面孔，昔日松山高中教頭黃萬隆剛好擔任今天比賽球評，兩人熱身前馬上短暫敘舊。

黃萬隆率領「綠色神盾」松山超過20年，包括退休的「飛人」陳信安和台銀射手陳順詳，到現役的林韋翰、PLG新竹街口攻城獅當家球星高國豪、領航猿看板施晉堯，以及T1龍頭高雄海神本土「一哥」胡瓏貿等，都是松山出品的球員。

先前高雄全家海神出戰台中葳格太陽，黃萬隆也擔任球評，當時就和胡瓏貿、太陽後衛丁聖儒及孫思堯等「松山幫」留下合影，今天剛好又擔任林韋翰返台處女秀球評，讓他也笑說是種巧合的緣分。

黃萬隆提到，台啤英熊也有昔日子弟兵簡肇熠和范士恩，欣喜看到松山校友在台灣籃壇有一席之地，「也代表我老了。」再幾年就可退休的黃萬隆透露，未來不排除挑戰職業聯盟兵符，不過現階段仍是帶好「綠色神盾」球員，目前球隊也有極具天分的邱翊安和「小黑」林現惟等，他已安排6月帶兩位後衛到馬建豪目前就讀的喬治亞州立大學移地訓練和比賽，為兩人未來旅美鋪路。

林韋翰是現役球員中「資深」的松山校友，當時「同梯」的周柏臣和張伯維也在不同聯盟努力；黃萬隆回憶說，林韋翰身材條件雖非最佳，但國中就已展現很好天分，連已過世的前中華隊教頭「飛哥」錢一飛當時都對林韋翰留下深刻印象。