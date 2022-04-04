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NBA／哈登大三元+安比德飆44分 76人退騎士晉季後賽

中央社 / 台北4日電
哈登(左)繳出21分、10籃板、10助攻「大三元」。 路透
哈登(左)繳出21分、10籃板、10助攻「大三元」。 路透

美國職籃NBA費城76人今天靠著安比德拿下44分、17籃板，加上哈登繳出21分、10籃板、10助攻「大三元」成績，率隊以112比108擊敗克里夫蘭騎士，晉級季後賽。

費城76人今天客場出戰騎士，上半場結束仍以49比55落後，76人安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）第3節率隊以81比80反超。

雙方決勝節展開拉鋸戰，賈蘭德（Darius Garland）倒數57.5秒兩罰全中，幫助騎士將比分追成1分差，隨後76人哈登（James Harden）同樣把握兩罰機會，加上安比德讀秒階段兩罰中一，最終76人以4分差帶走勝利，收下2連勝，76人目前48勝30敗，暫居東區第4，確定晉級季後賽。

76人今天贏球關鍵除了哈登以21分、10籃板、10助攻，繳出「大三元」成績外，安比德此役拿下44分，外加17籃板、3助攻，也是重要功臣。

隨著例行賽進入尾聲，個人獎項爭奪戰也越趨白熱化，安比德本季有11場比賽繳出40分、10籃板，除了有機會與詹姆斯（LeBron James）角逐得分王獎項外，目前也是年度MVP熱門人選之一。

談到有機會問鼎首座年度MVP，安比德說：「如果能夠成真，那就太好了，但若未能如願，我不知道還必須做些什麼。我感覺他們對費城人的標準或對我的標準不一樣。」

目光轉向西區，洛杉磯湖人球星詹姆斯今天缺陣，儘管戴維斯（Anthony Davis）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）雙星連線攻下55分，仍以118比129不敵丹佛金塊，苦吞6連敗；而聖安東尼奧馬刺以113比92大勝波特蘭拓荒者，2連勝到手。

馬刺、湖人目前分居西區第10、第11，馬刺領先湖人2場勝差，逐漸站穩季後賽附加賽行列。

76人 湖人 Joel Embiid James Harden

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