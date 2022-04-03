NBA／睽違2年！勇士確定免打附加賽晉級季後賽

勇士今天由湯普森（Klay Thompson）領軍迎戰爵士，末節上演絕地大反攻氣走來訪的爵士。而此役不僅象徵一掃之前4連敗的陰霾、湯普森止跌回升，也讓勇士確定不必打附加賽、睽違2年重返季後賽行列。

今天賽前，勇士以48勝29敗排名西區第三，第七名的灰狼戰績44勝34敗，仍有機會排名超越勇士。灣區今天贏球後，已確定本季排名不可能掉出西區前六，也就是說，他們不必打附加賽就可晉級季後賽。

勇士上次闖進季後賽已是2019-20年賽季，對於重返季後賽行列，柯瑞（Steven Curry）興奮地錄製影片大喊：「勇士球迷們，我們季後賽見！」

勇士目前領先西區第四的獨行俠一場勝差，獨行俠則是在上個月31日擊敗騎士、灰狼輸球後，確定連續3年打入季後賽。