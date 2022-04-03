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NCAA／杜克不敵北卡止步4強 K教練傳奇生涯落幕

中央社 / 紐奧良2日綜合外電報導
杜克大學落敗，K教練執教生涯落幕。 法新社
杜克大學落敗，K教練執教生涯落幕。 法新社

杜克大學今天在三分球、整體投籃命中率、籃板都不如對手的情況下，以77比81敗給北卡，無緣闖進NCAA一級男籃冠軍賽，也讓「K教練」薛夏夫斯基的傳奇生涯就此落幕。

今天進行的全美大學體育聯盟（NCAA）男籃「最終4強」（Final Four），焦點聚集在由傳奇教頭「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）帶領的杜克大學（Duke University）對戰北卡羅來納大學（Universityof North Carolina）的宿敵之決。

K教練從1980年開始執教杜克以來，連同今天在內總共率隊與北卡交手99場，戰績50勝49敗略佔上風。不過，今年3月5日K教練在杜克主場的最後一場比賽，也以81比94不敵北卡，留下遺憾的句點。

由於K教練已經宣布本季結束後退休，因此杜克的任何1戰，都可能是他生涯的最後1場比賽。此役，杜克開賽之初落後，在基爾斯（Trevor Keels）跳投得手後，杜克才以21比18在這場比賽首度領先。之後，杜克雖曾遭追平，但泰半時間保持領先。上半場快結束前，兩隊34比34平手，此時羅奇（Jeremy Roach）切入上籃得手，加罰也穩穩罰進，完成一記「3分打」，讓杜克在上半場以37比34領先北卡。

下半場的比賽，北卡靠勒夫（Caleb Love）個人獨得10的帶領，打出一波13比0攻勢，以47比41逆轉戰局，但杜克回敬6比0攻勢，以47比47扳平比數。之後雙方你來我往，幾度戰成平手。終場前2分半鐘，北卡2分領先之際，兩隊開始互飆三分球，杜克一度74比73領先。

此時，北卡的戴維斯兩罰俱中，勒夫再砍進三分彈，反以78比74領先，杜克雖在基爾斯兩罰中1的情況下將落後差距縮小到2分，但北卡在勒夫兩罰俱中後，以4分之差獲勝並闖進冠軍賽。

K教練率領的杜克今天輸球，無緣以生涯第6座NCAA冠軍為他的生涯劃上完美句點。

北卡的勒夫今天轟下全場最高28分，戴維斯（R.J.Davis）也貢獻18分，曼尼克（Brady Manek）有14分進帳，巴柯特（Armando Bacot）除拿下11分，還抓下高達21記籃板，有「雙十」的成績。

杜克大一菜鳥邦切羅（Paolo Banchero）攻下全隊最高20分，替補的基爾斯也貢獻19分，摩爾（WendellMoore Jr.）則有13分入袋。

稍早另一場「最終4強」，堪薩斯大學（Universityof Kansas）開賽打出10比0開局後就一路領先，最多領先19分，在麥考米克（David McCormick）、艾格巴吉（Ochai Agbaji）分別攻下25分、21分，加上威爾森（Jalen Wilson）貢獻11分、12籃板的「雙十」成績，最終以81比65擊敗維拉諾瓦大學（VillanovaUniversity），晉級冠軍賽。

勒夫 NCAA 戴維斯

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