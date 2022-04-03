快訊

本土疫情今年只3縣市0確診 南投縣為台灣本島唯一淨土

疫情升溫再破百？指揮中心下午3時說明

NBA／今日戰績表 杜蘭特攻生涯新高55分籃網仍不敵老鷹

聯合新聞網 / 整理
杜蘭特(7號)攻下生涯新高55分，但籃網仍不敵老鷹。 籃網隊推特
杜蘭特(7號)攻下生涯新高55分，但籃網仍不敵老鷹。 籃網隊推特

NBA今日戰績表

黃蜂 114:144 76人

騎士 119:101 尼克

籃網 115:122 老鷹

熱火 127:109 公牛

爵士 : 勇士

NBA明日賽程

時間 主場 客場

01:00 巫師 vs. 塞爾蒂克

01:00 獨行俠 vs. 公鹿

03:30 金塊 vs. 湖人(緯來體育台 11:00 D_Live)

05:00 活塞 vs. 溜馬

06:00 76人 vs. 騎士

06:00 尼克 vs. 魔術

07:00 熱火 vs. 暴龍

07:00 灰狼 vs. 火箭

07:00 太陽 vs. 雷霆

07:00 拓荒者 vs. 馬刺

09:00 勇士 vs. 國王(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:30 鵜鶘 vs. 快艇

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

NBA／首擁資格即獲最高榮耀 吉諾布里領銜名人堂正式名單

籃球名人堂今天（3號）正式公佈本屆入選者，其中馬刺退役傳奇吉諾布里（Manu Ginobili），首度擁有資格就入選為領銜代表人物，其他像是前NBA球星哈德威（Tim Hardaway）與老教頭卡爾（George Karl）也在獲此殊榮的行列。

NBA／雙星打3節提早下班 76人照轟賽季新高144分宰黃蜂

先後敗給分區雙強太陽與公鹿後竟再爆冷輸給活塞，陷入3連敗危機的76人今天（3號）及時反彈，安比德（Joel Embiid）打3節砍29分，且末節也提早打卡下班的哈登（James Harden）送13助攻，終場以144比114大勝黃蜂。

NBA／德拉基奇出現染疫症狀 觸發健康安全協議進隔離

許久沒有出現球員或教練進入隔離狀況，NBA近期又開始出現零星個案，繼獨行俠後衛布朗（Sterling Brown）觸發健康安全協議後，籃網老將德拉基奇（Goran Dragic）也更是出現了相關症狀被迫缺賽。

NBA／今日戰績表 杜蘭特攻生涯新高55分籃網仍不敵老鷹

NBA今日戰績表 黃蜂 114:144 76人 騎士 119:101 尼克 籃網 : 老鷹 熱火 : 公牛 爵士 : 勇士 NBA明日賽程 時間 主場 客場 01:00 巫師

NBA／湖人5連敗 附加賽之路崎嶇

附加賽資格拉警報的湖人隊，雖然在昨天迎回球隊雙星詹姆斯與戴維斯，兩人也奮力攻下61分，不過卻在比賽最後階段遭到鵜鶘隊逆轉...

NBA／得分榜前3皆破30分 2005-06賽季後首見

NBA本季得分王之爭趨於白熱化，眼見安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和安比德（Joel Embiid）迅速追上，詹姆斯（LeBron James）今天復出面對鵜鶘奮力轟進38分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。