NBA／今日戰績表 杜蘭特攻生涯新高55分籃網仍不敵老鷹

先後敗給分區雙強太陽與公鹿後竟再爆冷輸給活塞，陷入3連敗危機的76人今天（3號）及時反彈，安比德（Joel Embiid）打3節砍29分，且末節也提早打卡下班的哈登（James Harden）送13助攻，終場以144比114大勝黃蜂。

2022-04-03 09:25