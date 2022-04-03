NBA／今日戰績表 杜蘭特攻生涯新高55分籃網仍不敵老鷹
NBA今日戰績表
黃蜂 114:144 76人
騎士 119:101 尼克
籃網 115:122 老鷹
熱火 127:109 公牛
爵士 : 勇士
NBA明日賽程
時間 主場 客場
01:00 巫師 vs. 塞爾蒂克
01:00 獨行俠 vs. 公鹿
03:30 金塊 vs. 湖人(緯來體育台 11:00 D_Live)
05:00 活塞 vs. 溜馬
06:00 76人 vs. 騎士
06:00 尼克 vs. 魔術
07:00 熱火 vs. 暴龍
07:00 灰狼 vs. 火箭
07:00 太陽 vs. 雷霆
07:00 拓荒者 vs. 馬刺
09:00 勇士 vs. 國王(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:30 鵜鶘 vs. 快艇
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