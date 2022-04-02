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NBA／KD自信爆棚稱穩進名人堂 還要雷霆、勇士退休球衣

聯合新聞網 / 綜合報導
杜蘭特不只球技高超，自信心也無人能敵。 美聯社
杜蘭特不只球技高超，自信心也無人能敵。 美聯社

生涯至今14個球季，12度入選全明星賽籃網隊球星杜蘭特Kevin Durant）對於將來入主名人堂相當有信心，他甚至表示，前東家雷霆勇士都應該退休自己的35號球衣。

33歲的杜蘭特是2007年選秀榜眼，他在雷霆待了9個球季，期間7度入選全明星賽，16年他轉戰勇士，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）組成三巨頭，一同奪下2017、18年總冠軍，成為NBA史上第六位蟬聯總冠軍賽MVP的球員。2019年夏天，他以4年、1.64億美金（約新台幣47億元）加盟籃網，改與哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）合組三巨頭。

杜蘭特近日接受外媒《The Ringer》專訪時，篤定地表示自己退役後一定能入主名人堂，「效力過的每支球隊我都稱之為『家』，我不認為我退休時這些球隊會告訴我：『你不是我們歷史的一部分。』我將會進入名人堂，也會成為歷史上最偉大的球員之一，如果他們不承認我的成就，就是針對我了。」

杜蘭特也認為雷霆和勇士這2支前東家應該重視自己立下的功績，他說：「雷霆必須退休我的球衣，不這麼做對這項運動沒有任何好處，勇士也是如此。我現在還是籃網隊球員，但如果接下來的4、5年我都能繳出這樣的表現，籃網也應該這麼做。」

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