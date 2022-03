NBA／昏！還剩4.8秒中線就出手 波爾被笑「當自己是柯瑞」

勇士今天在主場以103:107敗給太陽,整場比賽雙方一路拉鋸,最終太陽贏得驚險,勇士輸得可惜。其中,終場時間到點前勇士隊波爾(Jordan Poole)在中線的出手成為賽後球迷討論的話題。

Jordan Poole launched from halfcourt with four seconds left 😳 Suns win. pic.twitter.com/AhBefW7DFr

勇士今天在柯瑞(Steven Curry)持續缺陣的情況主場迎戰西區龍頭太陽,雙方比分一路緊咬,末節勇士在103:106落後、剩下7.7秒的情況下掌握球權,波爾(Jordan Poole)帶球還未過半場、時間仍有4.8秒就急急忙忙出手,最終球連籃框都沒碰到,籃板還被太陽隊撿走,格林(Draymond Green)只好快速犯規,但仍挽救不了勇士的頹勢。

波爾今天個人攻下追平生涯紀錄的38分,投籃命中率5成,三分球則是神準的15投7中,美國媒體《Larry Brown Sports》分析,波爾會如此著急出手的原因應該是認為防守方可能要犯規了,加上今天自己手感火燙,才想藉此爭取4分打的機會。

不過,波爾的出手被不少球迷認為是不智之舉,在推特表示「他覺得自己是柯瑞」,也有人放上搞笑的GIF諷刺他。

Jordan Poole with the game on the line pic.twitter.com/jrbJcIkpkS