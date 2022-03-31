NBA／把中鋒騙得團團轉 唐西奇「假傳真投」超美技
「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）在今天作客騎士的比賽中展現「假傳真投」美技，將防守的中鋒騙得團團轉，完全失去防守能力。
唐西奇在一次切入禁區時，對位到身高218公分的騎士隊中鋒布朗（Moses Brown），他先是假裝投籃，接著兩手一晃佯裝要傳球，布朗完完全全被這個假動作騙到，連忙轉頭查看球傳到哪兒了，察覺自己上當卻為時已晚，唐西奇已經在空檔的情況下出手，將球放進。
獨行俠近期打出一波4連勝，反觀同分區的勇士今天再度輸球，近8戰苦吞7敗，排名落至西區第四，獨行俠則取代勇士成為第三名。
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