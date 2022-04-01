NBA／今日戰績表 公鹿字母哥44分助隊延長賽氣走籃網
NBA今日戰績表
76人 94:102 活塞
騎士 107:131 老鷹
公鹿 120:119(OT) 籃網
快艇 130:135(OT) 公牛
湖人 109:122 爵士
NBA明日賽程
時間 主場 客場
07:00 暴龍 vs. 魔術
07:00 獨行俠 vs. 巫師
07:30 溜馬 vs. 塞爾蒂克
08:00 國王 vs. 火箭
08:00 太陽 vs. 灰熊(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 快艇 vs. 公鹿(Eleven Sports 1)
08:00 活塞 vs. 雷霆
08:30 拓荒者 vs. 馬刺
09:00 灰狼 vs. 金塊(緯來體育台10:30播出)
10:30 鵜鶘 vs. 湖人(Eleven Sports 1愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言