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NBA／今日戰績表 公鹿字母哥44分助隊延長賽氣走籃網

聯合新聞網 / 整理
公鹿隊安戴托昆波(中)攻下44分，助隊延長賽氣走籃網。 美聯社
公鹿隊安戴托昆波(中)攻下44分，助隊延長賽氣走籃網。 美聯社

NBA今日戰績表

76人 94:102 活塞

騎士 107:131 老鷹

公鹿 120:119(OT) 籃網

快艇 130:135(OT) 公牛

湖人 109:122 爵士

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:00 暴龍 vs. 魔術

07:00 獨行俠 vs. 巫師

07:30 溜馬 vs. 塞爾蒂克

08:00 國王 vs. 火箭

08:00 太陽 vs. 灰熊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 快艇 vs. 公鹿(Eleven Sports 1)

08:00 活塞 vs. 雷霆

08:30 拓荒者 vs. 馬刺

09:00 灰狼 vs. 金塊(緯來體育台10:30播出)

10:30 鵜鶘 vs. 湖人(Eleven Sports 1愛爾達體育1台)

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