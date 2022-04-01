NBA／今日戰績表 公鹿字母哥44分助隊延長賽氣走籃網

就在哈登（James Harden）從籃網交易轉入費城後，雙方一開始的蜜月期曾讓76人彷彿看見奪冠前景。然而隨著比賽的推進，球隊卻逐漸陷入亂流之中，在今天第四節進攻當機最終慘遭活塞逆轉後，76人最近1

2022-04-01 14:52