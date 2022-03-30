NBA／有喬丹電話卻一通未打 美媒曝詹皇從未向偶像討教

湖人一哥詹姆斯（LeBron James）總是被外界拿來與籃球之神喬丹(Michael Jordan)比較，而詹皇會進入NBA也是受到喬丹啟發，一直以來也將他視為偶像，兩人首次見面時就拿到了喬丹的電話號碼。儘管他未曾打過一通電話給喬丹，但欽佩之心仍永久長存。

根據NBA記者麥克馬蘭(Jackie MacMullan)在《The Answer》podcast中透露兩大球星首次見面時的對話，「當時喬丹走向詹姆斯說道，『這是我的號碼，如果你有什麼需要，儘管打電話給我。』但詹皇至今卻一通未打，不過我們不因此責怪他，因為他更像喬丹而不是「J博士」歐文（Julius Erving）。」

麥克馬蘭解釋道，僅管詹姆斯未打電話給喬丹尋求幫助，但他也用自身實力證明自己是近代最偉大的球員之一，且若換作喬丹，他可能也不會打電話，大概是他們都希望在打電話求助前就取得成功，如今證實了這兩位球員都不需要任何人的建議。

詹姆斯出席NBA75週年頒獎典禮時，就曾被鏡頭捕捉到前去向喬丹致意，並真誠表示，「因為我進入聯盟這19、20年跟他對話機會不是太多，不過沒有喬丹啟發，我就不會以今天姿態出現，我從小一直想成為像他一樣的人。」如今兩人都在創下輝煌的成績，詹姆斯目前生涯共贏得4次年度MVP和4次決賽MVP，喬丹則贏得5次年度MVP且6奪決賽MVP。