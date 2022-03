NBA／納恩一場未打就報銷 球迷自製通緝令酸「薪水小偷」

後衛納恩(Kendrick Nunn)加入湖人後就因膝傷缺賽至今,回顧加盟時他還向球迷信心喊話,只要傷癒後就會立馬回歸,要他們給點耐心等待,不料今日卻傳出整季提前報銷的噩耗,氣得球迷開噴,「根本土匪來搶錢。」

上季在熱火平均攻下14.6分、3.2籃板,3分球命中率接近39%的納恩,休賽季以兩年1000萬美元合約加盟湖人,被看好能補強球隊外線火力。卻在季前訓練時,遭逢膝蓋傷勢,並一路休養至今,本季仍一場未上。

而根據《Yahoo Sports》記者海恩斯(Chris Haynes)稍早指出,納恩經MRI檢查後,傷勢仍不太樂觀,預計趕不上剩餘的例行賽,整季可能提前宣布報銷。

湖人本季狀況不斷,禁區大將戴維斯(Anthony Davis)至2月17日對上爵士扭傷右腳踝後,以缺席長達一個月的時間,而一哥詹姆斯(LeBron James)又面臨腳踝持續腫脹的問題,如今又傳出至今一場未打的納恩將可能提前關機,使得目前已跌到附加賽之外第11名的湖人,在剩餘的賽事將面臨到更嚴峻考驗。

此外本季至今成績一片空白,空領薪資的「薪水小偷」納恩,引來大批湖人球迷不滿,甚至為他製作一張通緝令寫道,「此人至少膝蓋撞上咖啡桌後,就失蹤了半年。並搶走湖人1030萬美元。」

My @NBAonTNT Report: Los Angeles Lakers star Anthony Davis targeting a return Friday, star LeBron James anticipated to miss Thursday in SLC and Kendrick Nunn expected to be shelved for remainder of season. pic.twitter.com/UuZSXPlWT9