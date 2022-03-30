NBA／納恩一場未打就報銷 球迷自製通緝令酸「薪水小偷」

後衛納恩（Kendrick Nunn）加入湖人後就因膝傷缺賽至今，回顧加盟時他還向球迷信心喊話，只要傷癒後就會立馬回歸，要他們給點耐心等待，不料今日卻傳出整季提前報銷的噩耗，氣得球迷開噴，「根本土匪來搶錢。」

上季在熱火平均攻下14.6分、3.2籃板，3分球命中率接近39%的納恩，休賽季以兩年1000萬美元合約加盟湖人，被看好能補強球隊外線火力。卻在季前訓練時，遭逢膝蓋傷勢，並一路休養至今，本季仍一場未上。

而根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）稍早指出，納恩經MRI檢查後，傷勢仍不太樂觀，預計趕不上剩餘的例行賽，整季可能提前宣布報銷。

湖人本季狀況不斷，禁區大將戴維斯（Anthony Davis）至2月17日對上爵士扭傷右腳踝後，以缺席長達一個月的時間，而一哥詹姆斯（LeBron James）又面臨腳踝持續腫脹的問題，如今又傳出至今一場未打的納恩將可能提前關機，使得目前已跌到附加賽之外第11名的湖人，在剩餘的賽事將面臨到更嚴峻考驗。

此外本季至今成績一片空白，空領薪資的「薪水小偷」納恩，引來大批湖人球迷不滿，甚至為他製作一張通緝令寫道，「此人至少膝蓋撞上咖啡桌後，就失蹤了半年。並搶走湖人1030萬美元。」