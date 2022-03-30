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NBA／湖人該怎麼改變？ 衛少與記者爭論後微笑離場

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人輸球跌出了附加賽，衛少與記者短暫爭辯後就火速離席。 美聯社
湖人輸球跌出了附加賽，衛少與記者短暫爭辯後就火速離席。 美聯社

湖人30日作客獨行俠，詹姆斯（LeBron James）因傷缺賽的情況下上半場就被打爆，落後多達26分，最終以110：128吞下近期3連敗，同時排名下滑至西區第11位，跌出了附加賽名單。面對球隊低迷局勢，記者提問怎麼改變，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）沒給答案，僅留下耐人尋味的微笑就匆匆離席。

在缺少主將詹姆斯情況下，湖人此役打得荒腔走板，上半場就處於56比82的大幅落後局勢，寫下隊史第2高的半場失分紀錄。面臨球隊一再輸球的窘境，記者向衛少提問，跌出附加賽的湖人該做出什麼改變，衛少一開始僅回應，「沒有」，之後在記者不斷追問下，才願意回答，「能有什麼變化？我們還有其他比賽要打，別的球隊也有其他比賽，我們仍要挑戰戰績好的球隊。」並又反問記者，「你認為應該改變什麼?」

被反問的該名記者當下也語塞，衛斯特布魯克則準備離場、結束訪問，卻在走出門口前又與記者爭論一番。記者認為衛少是主力球員，應該要給出答案，而他則表示，「我只有一個人，但這是團隊比賽，所以我沒有答案。」並對攝影機微笑說道，「都錄有錄到吧。」轉頭就離開現場。

已不是第一次與記者辯論的衛斯特布魯克，先前也在「洛城內戰」敗給快艇後，在採訪中槓上記者，當時不斷跳針的應答與偏激言論，引發外界譁然。如今輸球後又與記者爭論，並且回答幾句就速速離席，再度留下現場滿頭問號的記者。

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