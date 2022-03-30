NBA／今日戰績表 湖人慘敗獨行俠排名掉出附加賽
NBA今日戰績表
公鹿 118:116 76人
公牛 107:94 巫師
活塞 123:130 籃網
湖人 110:128 獨行俠
爵士 115:121 快艇
NBA明日賽程
時間 主場 客場
07:00 獨行俠 vs. 騎士
07:00 金塊 vs. 溜馬
07:00 魔術 vs. 巫師
07:30 熱火 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)
07:30 黃蜂 vs. 尼克
07:30 灰狼 vs. 暴龍
08:00 國王 vs. 火箭
08:00 老鷹 vs. 雷霆
08:30 灰熊 vs. 馬刺
10:00 太陽 vs. 勇士(愛爾達體育1台)
10:00 鵜鶘 vs. 快艇
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言