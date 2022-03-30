快訊

和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷沒有外傷 女兒淚謝搜救人員

疫情燒進大學...世新1學生確診 明起全校師生停止到校

NBA／今日戰績表 湖人慘敗獨行俠排名掉出附加賽

聯合新聞網 / 整理
湖人慘敗給唐西奇領軍的獨行俠，排名正式掉出附加賽名單之外。 路透社
湖人慘敗給唐西奇領軍的獨行俠，排名正式掉出附加賽名單之外。 路透社

NBA今日戰績表

公鹿 118:116 76人

公牛 107:94 巫師

活塞 123:130 籃網

湖人 110:128 獨行俠

爵士 115:121 快艇

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:00 獨行俠 vs. 騎士

07:00 金塊 vs. 溜馬

07:00 魔術 vs. 巫師

07:30 熱火 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)

07:30 黃蜂 vs. 尼克

07:30 灰狼 vs. 暴龍

08:00 國王 vs. 火箭

08:00 老鷹 vs. 雷霆

08:30 灰熊 vs. 馬刺

10:00 太陽 vs. 勇士(愛爾達體育1台)

10:00 鵜鶘 vs. 快艇

NBA戰績排行

體育

相關新聞

NBA／批湖人無危機意識 歐尼爾：沒有贏球慾望

當詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）同時在場，湖人都不見得是勝利保證了，而在兩人都缺席的情況下，形勢是更加嚴峻。 面對唐西奇（Luka Doncic）領軍的

NBA／強勢復出領銜逆轉秀 喬治：從布萊恩身上得到啟發

「我對復出一直都感到非常樂觀。我認為我可以在例行賽結束前趕回到球隊。」 在歷經3個月的休養後，喬治（Paul George）今天決定復出，結果一回來就展現救世主本色，攻下34分6助攻4抄截，帶領

NBA／客場連7場發飆 安戴托昆波紀錄直逼張伯倫

面對安比德（Joel Embiid）坐鎮的76人，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場24投16中，狂飆40分14籃板6助攻3阻攻，帶領公鹿扭轉劣勢，以2分之差險勝。 根

NBA／上回發推特害慘聯盟 泰隆魯開酸要莫雷管好自己

快艇26日慘敗給76人，教頭泰隆魯（Tyronn Lue）賽前曾諷刺安比德（Joel Embiid）與哈登（James Harden）都靠罰球得分，才會在得分榜名列前茅，而76人總管莫雷（Daryl

NBA／費里登計劃訪台辦籃球營 邀蔡總統共襄盛舉

美國職籃NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）表示將於今年夏天訪台，並計劃舉辦大型籃球營，邀請總統蔡英...

NBA／大三元演出寫紀錄 唐西奇：我們目標是奪冠

唐西奇（Luka Doncic）上場不到30分鐘就23投12中，攻下34分12籃板12助攻，帶領獨行俠大破湖人。 這是唐西奇本季第10次大三元，連3季至少雙位數大三元進帳，生涯則是累積46次；此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。