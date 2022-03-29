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NBA／詹皇輸球受傷遭質疑裝病 球評酸：他是操縱媒體大師

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯被知名球評質疑，左踝傷勢根本不嚴重。 美聯社。
詹姆斯被知名球評質疑，左踝傷勢根本不嚴重。 美聯社。

湖人昨未把握住20分領先優勢，遭鵜鶘以116：108逆轉。一哥詹姆斯（LeBron James）還在賽中不慎扭傷腳踝，恐怕將影響球隊戰力。然而毒舌球評貝利斯（Skip Bayless）卻質疑詹皇在裝病，並稱他是操縱媒體大師。

詹姆斯在次節開局不久，準備去禁區搶籃板球時不慎踩到對手的腳，導致左腳踝翻船，湖人緊急喊出暫停後，他將鞋帶綁緊就繼續上場奮戰。賽後他也坦言自己過去兩週都是帶傷上陣，「但我不想要退場，因為知道這場比賽重要性，所以才選擇繼續留在場上拼搏。」

湖人主帥佛蓋爾(Frank Vogel)則在今天透露，詹姆斯左腳踝有些腫脹，明天在客場對戰獨行俠的比賽，恐怕將缺席。但好消息是，戴維斯（Anthony Davis）今日已能參加球隊訓練，看來離回歸的日子不遠了。

而球評貝利斯卻在推特提出一連串的質疑，懷疑詹姆斯傷勢根本沒有這麼嚴重，「詹姆斯昨賽後受訪時直呼左踝傷勢『非常可怕』，但我看他在扭傷後，還投進了4顆三分球外加1抄截，而且也沒一瘸一拐，臉上似乎也沒有痛苦的表情。我知道他是不朽的人物，創造了許多奇蹟，但同時他也是操縱媒體的大師。」

並痛批詹姆斯現在已無心贏球，「那些崇拜詹姆斯的球迷，請你們認清事實，他在明星賽後就已經放棄贏球了，他只關心是不是得分王。他現在完全不防守，可悲又可笑地一直輸球，然後再找一個又一個的借口，膝蓋、腳踝、隊友。」

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