NBA／詹皇輸球受傷遭質疑裝病 球評酸：他是操縱媒體大師

湖人昨未把握住20分領先優勢,遭鵜鶘以116:108逆轉。一哥詹姆斯(LeBron James)還在賽中不慎扭傷腳踝,恐怕將影響球隊戰力。然而毒舌球評貝利斯(Skip Bayless)卻質疑詹皇在裝病,並稱他是操縱媒體大師。

詹姆斯在次節開局不久,準備去禁區搶籃板球時不慎踩到對手的腳,導致左腳踝翻船,湖人緊急喊出暫停後,他將鞋帶綁緊就繼續上場奮戰。賽後他也坦言自己過去兩週都是帶傷上陣,「但我不想要退場,因為知道這場比賽重要性,所以才選擇繼續留在場上拼搏。」

湖人主帥佛蓋爾(Frank Vogel)則在今天透露,詹姆斯左腳踝有些腫脹,明天在客場對戰獨行俠的比賽,恐怕將缺席。但好消息是,戴維斯(Anthony Davis)今日已能參加球隊訓練,看來離回歸的日子不遠了。

而球評貝利斯卻在推特提出一連串的質疑,懷疑詹姆斯傷勢根本沒有這麼嚴重,「詹姆斯昨賽後受訪時直呼左踝傷勢『非常可怕』,但我看他在扭傷後,還投進了4顆三分球外加1抄截,而且也沒一瘸一拐,臉上似乎也沒有痛苦的表情。我知道他是不朽的人物,創造了許多奇蹟,但同時他也是操縱媒體的大師。」

並痛批詹姆斯現在已無心贏球,「那些崇拜詹姆斯的球迷,請你們認清事實,他在明星賽後就已經放棄贏球了,他只關心是不是得分王。他現在完全不防守,可悲又可笑地一直輸球,然後再找一個又一個的借口,膝蓋、腳踝、隊友。」

LeBron said after Sunday loss at Pels his turned ankle was "horrible." Huh? HE IMMEDIATELY MADE 4 THREES AND A DRIVING BUCKET - 14 PTS BEFORE HALF!!! I saw no limping, grimacing, protecting. Yeah, I know he's immortal. He makes miracles. He's also the Master Media Manipulator.

BLIND WITNESSES & LEBRON IDOLATORS: Just give it up, accept he gave up on winning at A-S Break. Now all he cares about is winning the scoring title, passing Kareem. Plays no defense. Fails miserably/laughably to close loss after loss. Excuse after excuse. Knee, ankle, teammates.