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NBA／曾掉髮被KG嘲笑「癌症」前活塞球員力挺威爾史密斯
今年奧斯卡頒獎典禮威爾史密斯（Will Smith）為了替愛妻出氣，衝上台賞克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，嚇壞現場所有人。而此舉動也引來正反兩面熱議，同受掉髮所苦的退役NBA球星維藍紐瓦（Charlie Villanueva），則在IG公開力挺，並爆出名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）也曾嘲笑他。
看到諧星克里斯洛克利用潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)的落髮症開玩笑，曾因掉髮問題深受同感的維藍紐瓦則坦言，過去也曾在比賽中被賈奈特嘲諷為「癌症病患」，僅管他矢口否認。
維藍紐瓦雖然不贊同暴力，但他理解威爾史密斯的憤怒，並公開力挺表示，「我們都知道潔達蘋姬史密斯因健康問題導致掉髮，所以才會選擇剃光頭，那對她來說一定很難受，但克里斯洛克卻認為這個玩笑很酷。」
維藍紐瓦接著補充，「雖然我不鼓勵暴力，但我為威爾史密斯保護愛妻的行為感到自豪。大家應要懂得尊重其他人，作為一個落髮患者，我是和威爾、潔達站在一塊的。」
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