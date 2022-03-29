快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

本土+33 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不明

NBA／直言勇士缺乏防守 伊古達拉：被得分不再生氣

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
伊古達拉。 路透
伊古達拉。 路透

勇士38歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）在因傷缺席了近2個月後，於今天出戰灰熊的比賽中復出，儘管球隊在三巨頭缺陣的情況下以28分差距不敵灰熊，不過他也成為勇士今天陣中唯二「正負值（+/-）」為正的球員。

過去7周因為背傷缺陣的伊古達拉，儘管本賽季僅代表勇士出賽26場比賽，上場時間更來到生涯新低的平均不到20分鐘，不過被視為勇士精神領袖的他能夠趕在季後賽前歸隊，也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都直言相當期待。

在今天出戰灰熊的比賽中，伊古達拉在首節剩下3分18秒時就被換上場，並且隨即投進一記三分球宣告復出，談到重回賽場，他說：「我已經38歲，這個年紀還能在NBA打球的人並不多，很幸運我還能上場幫助這些人，儘管今年打得很艱難，但我很開心，看到一些好事也看到一些壞事。」

以強悍防守聞名的伊古達拉直言，聯盟近年來風格已經愈來愈像是街頭鬥牛賽，缺乏對球的壓力和個人防守，這也是勇士當前的最大問題，「我不想要成為在比賽中吹毛求疵的老人，但這就是現實。當有人對我們得分時，我們不再生氣了，籃球的本質就是競爭，就像是不想再讓你得分。但現在這已經是一個得分手的聯盟，我很清楚這一點，因為我一直以來都是個防守者。」

伊古達拉也表示，勇士本賽季受到傷病影響，至今都還無法以完整陣容全力打過一場比賽，尤其柯瑞這名史上最偉大的球員之一缺陣，是無法被彌補的，「但我們不需要急著要求他回來或是給他壓力，因為這會成為你再次受傷的原因。現在我們必須利用季後賽讓球隊變得愈來愈好，這就是我們目前的狀況。」

勇士 灰熊 柯瑞

延伸閱讀

伊古達拉傷停2個月復出 湯普森：想念一起打球感覺

感覺自身表現拖累球隊 格林直言頭一次遇到這狀況

NBA／今日戰績表 馬刺勝火箭拉出4連勝快要拉下湖人

輪休格林湯普森遭灰熊痛宰 勇士輸28分吞本季最慘敗

相關新聞

NBA／有望擠下湖人進附加賽 墨瑞盼馬刺重新成為常勝軍

馬刺在今天以123：120擊敗火箭後收下一波4連勝，在戰績榜上與西區第10名的湖人僅剩半場勝差，只要明天湖人再輸球，馬刺...

NBA／巴克斯重現關鍵攻守劇本 德羅展37分難救公牛負尼克

巴克斯（Alec Burks）前場對活塞化身贏球英雄，決勝關頭先飆關鍵三分再擋下康寧漢（Cade Cunningham）追平嘗試。他今天（29號）再次重現同樣劇本，讓尼克以109比104拉下公牛，這也是後者近8場第6敗。

NBA／約柯奇繳大三元捕蜂 金塊全力拚避免落入加賽

力求在季後賽卡位戰中擋下灰狼避免加賽，金塊今天（29號）取得重要勝利，靠約柯奇（Nikola Jokic）繳出26分大三元，以113比109捕蜂進一步穩住領先。

NBA／直言勇士缺乏防守 伊古達拉：被得分不再生氣

勇士38歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）在因傷缺席了近2個月後，於今天出戰灰熊的比賽中復出，儘管球隊在三巨...

NBA／席佛駁聯盟封殺費里登 球評稱實力因素才留不下來

2月中旬就交易至火箭後遭買斷釋出，長人費里登（Enes Freedom）日前接受《紐約時報》專訪，重申自己是因批評中國人權迫害言論遭冷凍乃至封殺，但此論調也被總裁席佛（Adam Silver）否認，球

NBA／葛蘭特左小腿拉傷 賽季提前宣告報銷

活塞官方宣佈，鋒線大將葛蘭特（Jerami Grant）因左小腿拉傷，將會缺席本季剩餘的比賽，題延宣告報銷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。