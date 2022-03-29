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NBA／有望擠下湖人進附加賽 墨瑞盼馬刺重新成為常勝軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
路透社
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馬刺在今天以123：120擊敗火箭後收下一波4連勝，在戰績榜上與西區第10名的湖人僅剩半場勝差，只要明天湖人再輸球，馬刺將取代其進入附加賽範圍，這也讓日前剛榮登史上最多勝教頭的馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）直言，為球員表現感到驕傲。

近年進入陣容換血期的馬刺已經連續2個賽季無緣季後賽，球隊一哥德羅展（DeMar DeRozan）又在季前透過先簽後換的方式轉戰公牛，陣容變得更加年輕，不過在今天出戰火箭的比賽中，馬刺在新一哥墨瑞（Dejounte Murray）攻下個人生涯新高的33分外帶11助攻、7籃板領軍下，以3分差距險勝火箭，收下4連勝。

在贏下這一勝後，馬刺目前以31勝44敗緊追在31勝43敗的湖人之後，明天只要湖人輸球，在兩隊同戰績的情況下，本季4度交手戰成2勝2敗，但對戰西區球隊勝率較高的馬刺將在戰績榜上超越湖人，擠進西區附加賽範圍。

談到球隊的表現，馬刺主帥波波維奇賽後也直言為球員感到驕傲，不過他也開玩笑表示，墨瑞應該為沒有拿下大三元而遭到懲罰，「今晚大家表現很出色並且堅持到底，為了勝利卯足全力。墨瑞的心態很棒，他一直在帶領球隊，今年的表現真的很特別。」

邁入職業生涯第5個賽季的墨瑞，過去從球隊的小老弟到現在被賦予接班重任，他也坦言跟在老大哥身邊的日子確實學到很多，期待幫助馬刺能夠找回過去身為聯盟常勝軍的實力，「我喜歡跟那些最棒的球隊競爭，並學著如何在比賽中保持領先。我想要把球隊再提升到常勝軍的級別，從我還是一名新秀開始，我就一直在跟隊內的老大哥們學習。」

馬刺 湖人 墨瑞

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