NBA／聯想到奧斯卡 球迷吐糟湖人：就像被鵜鶘賞了一巴掌

威爾史密斯(Will Smith)衝上台甩克里斯洛克(Chris Rock)一巴掌成為今日奧斯卡頒獎典禮一大焦點,該畫面在推特上遭瘋傳,也讓球迷聯想到湖人稍早遭鵜鶘逆轉,被揮擊的克里斯洛克就好像是被痛宰的湖人。

湖人今天作客紐奧良,上半場結束還握有20分的領先優勢進到休息室,不料下半場風雲變色,僅管詹姆斯(LeBron James)狂飆39分,終場仍倒輸8分吞下敗戰,湖人現在已淪落至附加賽邊緣,此役還輸給同樣在卡位的鵜鶘,對晉級季後賽又更加不利。

因此當球迷看到威爾史密斯甩洛克的畫面時,紛紛聯想到湖人今天在下半場遭鵜鶘霸凌的場面,於是開始製作許多梗圖,寫下「這就是湖人下半場挨揍的樣子」、「這就是我看到湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)會做的事。」

#PelicansGameday #pelicans #lakers good day to be a pelicans fan pic.twitter.com/VlXmXutb5b

Lakers got slapped tonight pic.twitter.com/PN7RnuNU9n

“Dame would look good in a Lakers jer…” pic.twitter.com/LV9vXl0wHS