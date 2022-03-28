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NBA／聯想到奧斯卡 球迷吐糟湖人：就像被鵜鶘賞了一巴掌

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯狂飆39分仍徒勞無功。 路透
詹姆斯狂飆39分仍徒勞無功。 路透

威爾史密斯（Will Smith）衝上台甩克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌成為今日奧斯卡頒獎典禮一大焦點，該畫面在推特上遭瘋傳，也讓球迷聯想到湖人稍早遭鵜鶘逆轉，被揮擊的克里斯洛克就好像是被痛宰的湖人。

湖人今天作客紐奧良，上半場結束還握有20分的領先優勢進到休息室，不料下半場風雲變色，僅管詹姆斯（LeBron James）狂飆39分，終場仍倒輸8分吞下敗戰，湖人現在已淪落至附加賽邊緣，此役還輸給同樣在卡位的鵜鶘，對晉級季後賽又更加不利。

因此當球迷看到威爾史密斯甩洛克的畫面時，紛紛聯想到湖人今天在下半場遭鵜鶘霸凌的場面，於是開始製作許多梗圖，寫下「這就是湖人下半場挨揍的樣子」、「這就是我看到湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）會做的事。」

霸凌

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