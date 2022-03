NBA／替衛斯特布魯克辯護 比爾：別再罵未來名人堂球員

湖人本季戰績不佳,多數人認為問題出自衛斯特布魯克(Russell Westbrook),他的妻子還因此收到死亡威脅,前隊友比爾(Bradley Beal)近日在播客上替他說話,認為衛斯特布魯克是名人堂選手,希望大家不要再抨擊他。

衛少上季在巫師和比爾共組後場雙星,場均能繳出大三元數據22.2分、11.5籃板、11.7助攻,不過本季轉戰湖人後各項數據都下滑,目前場均為18.2分、7.5籃板、7.2助攻,因此被湖人球迷痛批是球隊低迷的罪魁禍首,對此比爾實在忍無可忍,在訪談中替衛斯特布魯克辯護。

「那些惡評真的讓我很憤怒,誠實跟你講,身為他的前隊友我感到很無言,那些糟糕的行為必須停止,大家搞得好像他不是未來名人堂的一員。」

「衛斯特布魯克會搶籃板、會傳球助攻,他會盡可能地運用對位的優勢,他是一位非常認真的球員,如果他打球風格不是你的菜,那就不要看他比賽。」

Bradley Beal has had enough of the Russell Westbrook slander this season. 🗣 pic.twitter.com/ISqcU4Cwbp