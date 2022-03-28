NBA／替衛斯特布魯克辯護 比爾：別再罵未來名人堂球員

湖人本季戰績不佳，多數人認為問題出自衛斯特布魯克（Russell Westbrook），他的妻子還因此收到死亡威脅，前隊友比爾（Bradley Beal）近日在播客上替他說話，認為衛斯特布魯克是名人堂選手，希望大家不要再抨擊他。

衛少上季在巫師和比爾共組後場雙星，場均能繳出大三元數據22.2分、11.5籃板、11.7助攻，不過本季轉戰湖人後各項數據都下滑，目前場均為18.2分、7.5籃板、7.2助攻，因此被湖人球迷痛批是球隊低迷的罪魁禍首，對此比爾實在忍無可忍，在訪談中替衛斯特布魯克辯護。

「那些惡評真的讓我很憤怒，誠實跟你講，身為他的前隊友我感到很無言，那些糟糕的行為必須停止，大家搞得好像他不是未來名人堂的一員。」

「衛斯特布魯克會搶籃板、會傳球助攻，他會盡可能地運用對位的優勢，他是一位非常認真的球員，如果他打球風格不是你的菜，那就不要看他比賽。」