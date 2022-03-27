PLG／辛巴雙30、朱雲豪繳代表作 攻城獅壓下鋼鐵人

1月曾繳出單場34分、31籃板的新竹街口攻城獅隊洋將辛巴，今天南下高雄面對高雄鋼鐵人隊再次拿下30分、35籃板，加上選秀「狀元」朱雲豪打出代表作，土洋聯手助隊演出逆轉勝，以107：96踢館成功。

朱雲豪今天攻下PLG個人新高的19分，其中11分集中在第二節，他提到之前球隊陷入低潮，昨天球員特別自己開會，今天真的有感受到球隊「不放棄的精神」，儘管第三節全隊僅拿18分，第四節仍能以32：19的單節攻勢收下勝場。

朱雲豪分享說，昨天的會議是球員自己提出，教練團並未參加，「每個人都分享一些對內部的看法，自己討論，講完之後沉澱一個晚上，覺得效果滿好。」他認為今天感受球隊氣氛和之前不同，自己信心也有稍微建立起來，「希望把好表現維持下去。」

鋼鐵人新秀陳又瑋昨天三分球9投6中轟下29分，同是「菜鳥年」的朱雲豪透露，今天陳又瑋還有來「激」他要拿30分，他笑說：攻下19分的他笑說：「失敗了，但球隊贏球就好。」

攻城獅今天6人得分兩位數，除辛巴一柱擎天，35籃板中有25個防守籃板，寫下聯盟新猷，復出的高國豪也有15分、5助攻；鋼鐵人以洋將哈里斯30分最高，班尼特18分、20籃板，陳又瑋13分是鋼鐵人本土最高。