快訊

本土確診增 陳時中指基隆、台東、新北3條傳播鏈要密切注意

八大管制加嚴！從業人員、顧客都須打3劑疫苗 嚴格人流總量管制

NBA／「捏」自己提醒這不是夢！ 厄文將睽違293天重返主場

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網隊球星厄文將睽違293天重返主場作戰。 路透社
籃網隊球星厄文將睽違293天重返主場作戰。 路透社

紐約市長亞當斯（Eric Adams）日前宣布鬆綁防疫措施，最大受益者莫過於籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）了，而籃網明（28日）將在主場迎戰黃蜂，厄文將睽違293天再度於布魯克林主場亮相。

厄文先前由於未接種新冠肺炎疫苗，因此受制於紐約防疫規定，無法在主場出賽，只能以「兼職球員」身分征戰客場，籃網團隊戰力不免受到影響。不過隨著美國疫情逐漸趨緩，加上「與病毒共存」的意識提升，紐約市長亞當斯日前宣布放寬防疫政策，讓運動員在工作場所時享疫苗豁免權，使得厄文總算可在布魯克林主場出賽。

籃網明天將迎戰黃蜂，這會是厄文本季首度在主場亮相，也是自美國時間2021年6月7日，上季東區季後賽次輪G2與公鹿交手以來，厄文睽違293天再度於主場出賽。

「我知道這一天終究會到來，我真的很期待回到布魯克林打球。」對於終於重返熟悉的主場作戰，厄文難掩興奮之情：「我不斷地『捏』自己，提醒自己這不是在開玩笑，這是我引頸期盼的一天，感覺所有的空氣都被釋放了。」他也提到，他將會把注意力擺在賽場上，不會讓自己看起來太激動。

紐約 疫苗 美國 厄文 籃網 NBA

延伸閱讀

紐約市府鬆綁禁令 厄文獲准主場出賽

厄文全場狂飆60分 詹皇推特發文笑喊快收手

NBA／籃網雙星接力飆分 厄文：兩人良好競爭

NBA／籃網厄文飆60分 魔術球迷也嗨翻：我們要他上場

相關新聞

NBA／「捏」自己提醒這不是夢！ 厄文將睽違293天重返主場

紐約市長亞當斯（Eric Adams）日前宣布鬆綁防疫措施，最大受益者莫過於籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）了，而籃網明（28日）將在主場迎戰黃蜂，厄文將睽違293天再度於布魯克林主場亮相。

NBA／知名YouTuber竟在場邊「理髮」 灰狼球星看傻眼

在YouTube擁有超過430萬名訂閱者的美國人氣YouTuber「JiDion」，昨（26日）到灰狼主場觀看迎戰獨行俠的比賽，沒想到第四節時，坐在場邊第一排的他竟然就地「理髮」，令灰狼隊球員當場傻眼。

NBA／退役後重返大學讀書 史密斯秀13A成績單打臉酸民

2020年隨湖人奪冠的史密斯（J.R. Smith）於去年（2021年）退役後重拾書本，希望能完成大學學業，卻被當時許多網路酸民嘲諷他根本無心讀書，如今他在推特上秀出13個A的成績單，打臉當初不看好他的人。

NBA／森根接力格林飆分 火箭菜鳥當家背靠背雙殺拓荒者

背靠背在波特蘭連續遭遇拓荒者，火箭今天（27號）延續前場贏球氣勢，不只菜鳥榜眼格林（Jalen Green）持續飆分，同梯新人森根（Alperen Sengun）更末節火力大爆發，砍下生涯新高27分，合力率隊以115比98再下一城。

NBA／莫蘭特缺陣依然悍勇 灰熊告大捷攔公鹿登頂東區

莫蘭特（Ja Morant）膝傷需休養2週時間，灰熊不但不受影響還越戰越勇，今天（27號）迎戰衛冕軍公鹿，展現強大後場戰力深度，以127比102大勝告捷。

NBA／跟柯爾喊話先請假 格林要現場見證詹皇超越賈霸

先前超越「郵差」馬龍（Karl Malone），詹姆斯（LeBron James）生涯例行賽總分登上聯盟歷史第2，老當益壯的他很有機會改寫「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄，而格林（Draymond Green）現在也高喊要先請假到時候去現場見證歷史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。