NBA／「捏」自己提醒這不是夢！ 厄文將睽違293天重返主場

紐約市長亞當斯（Eric Adams）日前宣布鬆綁防疫措施，最大受益者莫過於籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）了，而籃網明（28日）將在主場迎戰黃蜂，厄文將睽違293天再度於布魯克林主場亮相。

厄文先前由於未接種新冠肺炎疫苗，因此受制於紐約防疫規定，無法在主場出賽，只能以「兼職球員」身分征戰客場，籃網團隊戰力不免受到影響。不過隨著美國疫情逐漸趨緩，加上「與病毒共存」的意識提升，紐約市長亞當斯日前宣布放寬防疫政策，讓運動員在工作場所時享疫苗豁免權，使得厄文總算可在布魯克林主場出賽。

籃網明天將迎戰黃蜂，這會是厄文本季首度在主場亮相，也是自美國時間2021年6月7日，上季東區季後賽次輪G2與公鹿交手以來，厄文睽違293天再度於主場出賽。

「我知道這一天終究會到來，我真的很期待回到布魯克林打球。」對於終於重返熟悉的主場作戰，厄文難掩興奮之情：「我不斷地『捏』自己，提醒自己這不是在開玩笑，這是我引頸期盼的一天，感覺所有的空氣都被釋放了。」他也提到，他將會把注意力擺在賽場上，不會讓自己看起來太激動。