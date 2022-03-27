NBA／知名YouTuber竟在場邊「理髮」 灰狼球星看傻眼
在YouTube擁有超過430萬名訂閱者的美國人氣YouTuber「JiDion」，昨（26日）到灰狼主場觀看迎戰獨行俠的比賽，沒想到第四節時，坐在場邊第一排的他竟然就地「理髮」，令灰狼隊球員當場傻眼。
NBA場邊座位不僅數量稀少，價格動輒上萬美元，且即使有錢也不一定搶得到票，因為能坐在這裡的大多是球員家屬、球團老闆、影視名流、世界級巨星等知名人物。這回JiDion坐在場邊時，竟直接披上理髮袍，請造型師幫他理髮，畫面被捕捉後，場邊球迷紛紛拿起手機拍下這神奇的畫面。
不只球迷驚訝，場上的球員也紛紛被這一幕「驚呆了」，狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）不可置信地張著嘴，「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）則是被逗樂了，抬頭看著大螢幕張嘴笑。
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