PLG／周儀翔末節飆8分 鋼鐵人退夢想家止8連敗
PLG高雄鋼鐵人隊在今天迎接旅外球星周儀翔的加盟首秀，儘管在前三節僅靠著罰球拿下3分，但第四節他遠投近切進帳個人11分中的8分，搭配上陳又瑋全場砍進6顆三分球拿下29分，率領鋼鐵人以95：80終止8連敗。
在CBA旅外了5個球季後，周儀翔日前與鋼鐵人達成加盟協議，並且在今天首度披上鋼鐵人迷彩戰袍出賽，吸引4812名球迷來到鳳山體育館觀賞他的首場賽事。
儘管上半場剛加入球隊不久的周儀翔在進攻端仍在尋找感覺，僅靠著罰球拿下3分，但也送出3次助攻給隊友，而上半場鋼鐵人也在陳又瑋外線連發攻下15分領軍下，以50：41領先夢想家。
易籃後陳又瑋延續火燙手感再度命中兩顆三分球，幫助鋼鐵人最多領先達到14分，不過該節剩下5分45秒時，鋼鐵人洋將班尼特灌籃後將球撥出場外，延誤比賽吞下個人本場第二次技術犯規遭到驅逐出場，而夢想家也趁勢展開反擊，在第三節結束前追到僅勝4分差距。
不過第四節鋼鐵人陳又瑋再度挺身而出，在剩下8分45秒時投進個人本場比賽第6顆三分球，在呂政儒也補上一顆三分球後，陳又瑋又完成一次「三分打」，將領先差距擴大到14分。
比賽最後6分11秒周儀翔投進踩在三分線上的兩分球，完成個人本場比賽除了罰球外的第一顆進球，隨後又拋投進球連拿5分，在場邊球迷鼓譟下，周儀翔隨後又面對夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）完成一次上籃犯規進算，讓鋼鐵人主場氣氛沸騰，兩隊差距也來到20分，最終鋼鐵人在周儀翔第四節進帳8分領軍下，以15分差距終止8連敗。
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