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NBA／今日戰績表 76人安比德聯手哈登痛打湖人

聯合新聞網 / 整理
76人隊安比德（左）攻下30分10籃板，助隊打敗湖人。 路透
76人隊安比德（左）攻下30分10籃板，助隊打敗湖人。 路透

NBA今日戰績表

尼克 121:106 黃蜂

老鷹 101:122 活塞

國王 110:109 溜馬

爵士 97:125 塞爾蒂克

勇士 118:104 熱火

籃網 120:132 灰熊

太陽 125:116 灰狼

魔術 102:118 雷霆

火箭 91:110 獨行俠

76人 126:121 湖人

馬刺 133:96 拓荒者

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:30 騎士 vs. 暴龍

08:00 溜馬 vs. 灰熊(Eleven Sports1)

08:00 巫師 vs. 公鹿

08:00 公牛 vs. 鵜鶘

09:00 太陽 vs. 金塊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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