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PLG／領航猿戰績不佳 總教練鄭志龍請辭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

桃園領航猿今天宣布教練團異動，總教練「籃球博士」鄭志龍因球隊戰績不佳自行請辭，球團積極未留但鄭志龍辭意堅決，球團將盡快安排代理總教練人選於近期公布。

領航猿目前戰績5勝11敗，在聯盟6隊中僅優於新成員高雄鋼鐵人，近期處於3連敗中。

領航猿表示，鄭志龍辭意堅決，「球隊戰績不佳，身為總教練責無旁貸。」球團於第一時間就積極慰留，並肯定「龍哥」執教期間的付出與貢獻，但也尊重鄭志龍交出兵符的決定，將盡快安排代理總教練人選。

上周高雄鋼鐵人才宣布開除外籍總教練貝瑞，目前由洪啟超代理總教練。

領航猿連兩季都遇到總教練狀況，上季原本的總教練「一條」劉義祥因傳出負面新聞，球季還沒開打就閃電辭職，由教練楊宜峰帶完第一季。

領航猿 鄭志龍 劉義祥

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