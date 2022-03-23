NBA／今日戰績表 勇士爆冷輸魔術吞3連敗
NBA今日戰績表
勇士 90:94 魔術
老鷹 117:111 尼克
公牛 98:126 公鹿
快艇 115:127 金塊
NBA明日賽程
時間 主場 客場
07:00 老鷹 vs. 活塞
07:00 國王 vs. 溜馬
07:00 尼克 vs. 黃蜂
07:30 爵士 vs. 塞爾蒂克
07:30 勇士 vs. 熱火(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)
07:30 籃網 vs. 灰熊(緯來體育台)
08:00 太陽 vs. 灰狼
08:00 魔術 vs. 雷霆
08:30 火箭 vs. 獨行俠
10:00 76人 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 馬刺 vs. 拓荒者
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