NBA／今日戰績表 勇士爆冷輸魔術吞3連敗

西蒙斯（Ben Simmons）突如其來背傷復發徹底打亂歸隊時程，且原本預期紐約市府當局很快就會鬆綁防疫相關措施，讓厄文（Kyrie Irving）得以在主場出賽，目前看來這也變得遙遙無期。 不

2022-03-23 12:15