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NBA／今日戰績表 勇士爆冷輸魔術吞3連敗

聯合新聞網 / 整理
勇士面對東區弱旅魔術爆冷輸球。 美聯社
勇士面對東區弱旅魔術爆冷輸球。 美聯社

NBA今日戰績表

勇士 90:94 魔術

老鷹 117:111 尼克

公牛 98:126 公鹿

快艇 115:127 金塊

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:00 老鷹 vs. 活塞

07:00 國王 vs. 溜馬

07:00 尼克 vs. 黃蜂

07:30 爵士 vs. 塞爾蒂克

07:30 勇士 vs. 熱火(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)

07:30 籃網 vs. 灰熊(緯來體育台)

08:00 太陽 vs. 灰狼

08:00 魔術 vs. 雷霆

08:30 火箭 vs. 獨行俠

10:00 76人 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 馬刺 vs. 拓荒者

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