NBA／三大球星爭得分王 湖人詹皇賽程難度最高！

今年NBA得分王之爭相當激烈，當前三大競爭者詹皇、安比德、字母哥場均得分，最多差距僅0.3分！目前三大競爭者23日僅字母哥有賽事，在公鹿大勝公牛28分的賽事，字母哥輕鬆拿25分就下班，當前場均得分是29.7、暫居第三，詹皇以30.0、安比德以29.8分居一二，前一次聯盟出現三人競爭得分王還得追溯到1985/86賽季，當年差距是0.5分。

均得分30.0、29.8、29.7

根據《外媒》報導，今年NBA得分王競爭超級激烈，上週末打完的數據對比，湖人不老傳奇詹皇、七六人禁區悍將安比德、公鹿一哥字母哥的場均得分四捨五入都是29.8，三人得比到小數點，而目前後兩人已打到得分王要求的最低場次（58），詹皇還缺4場。

而本週詹皇在面對老東家騎士之戰，狂砍38分，把場均得分推高到30.0分，安比德本週尚未出賽，仍維持29.8分，至於字母哥在23日出戰公牛，由於雙方比分拉開，字母哥僅輕鬆打、攻下25分，暫時以29.7分位列第三。三大攻擊手的場均得分最大差距仍僅0.3分。

暫居得分王的詹皇還真不能說是刷分數，當前湖人不論是戰績或是狀態都很需要詹皇，這位高齡37歲的老將得分超過30的場次聯盟第二（31戰），堪稱把球隊一肩扛起，對比安比德和字母哥的七六人與公鹿，都不需為季後賽擔心，七六人與公鹿位列東區第二與第三，而湖人還排在西區第九，位列季後賽的附加賽圈。況且湖人後續的10戰有7戰，得面對勝率超過5成的強隊，丟給詹皇的難題不小。

詹皇後續賽事難度高

另據《天空體育網》報導，NBA前一次遇到三位得分王之爭，得追溯到1985/86賽季，當年效力於老鷹的威爾金以場均30.3分搶下得分王，僅險勝丹特利、英格力希0.5分，三人最少都打了76戰。

考慮到後續賽事，安比德與字母哥都已達標最低場次，在沒有競爭季後賽壓力下，還是可以安排休息場次，這對場場都需要全力以赴、替球隊爭取季後賽資格的詹皇來說，難度相對更高。

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