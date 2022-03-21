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NBA／尼克前球星建議詹皇換隊 想奪冠就去太陽或76人

聯合新聞網 / 綜合報導
尼克前球星歐克利建議詹皇去太陽或76人抱團。 美聯社
尼克前球星歐克利建議詹皇去太陽或76人抱團。 美聯社

尼克前球星歐克利（Charles Oakley）退休後仍時常發表對現役籃壇的看法，日前他在節目上談及詹姆斯（LeBron James），語出驚人的表示若詹皇還想再奪冠，只能去太陽或76人抱團。

湖人季初組新三巨頭，但是沒有收到好效果，目前以30勝41敗排在西區第10，需要打附加賽才有機會衝擊季後賽，甚至也有掉出前10的可能性。

歐克利近日在播客節目提到，詹姆斯要拿冠軍就得離開湖人，「現在的湖人已經不一樣了，我認為他必須要請求交易，才有可能再拿下一枚冠軍戒指，他最好的選擇就是太陽和76人。」

歐克利認為太陽今年表現出色，全隊也越來越成熟，若詹皇能加入簡直是如虎添翼，至於76人的部分，當時歐克利就希望能出現西蒙斯（Ben Simmons）換詹皇這樣的交易，可惜事與願違。

不過外媒認為詹皇請求交易至這兩隊的可能性極低，除了太陽和76人不會有意願交出隊上幾名既有潛力又好搭配的年輕球員之外，湖人向來就是一支只對明星球員有興趣的球隊。

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