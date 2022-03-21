NBA／西蒙斯為何出走76人？安比德怪媒體挑紛爭

交易大限結束前76人成功脫手西蒙斯（Ben Simmons），雖鬧劇終於告一段落，但球隊一哥安比德（Joel Embiid）仍對此耿耿於懷，近期在節目上表示，「自己沒有逼走西蒙斯，至今仍不懂他出走的原因。」

去年季後賽76人和老鷹拚到第七戰才一決勝負，在決勝節西蒙斯有次空檔機會，卻沒有選擇出手而是將球傳給隊友，賽後安比德提起該波進波時顯得相當不滿，因此引發外界熱議，也被認為是引發西蒙斯離隊的火線。

安比德近日上格林（Draymond Green）的播客，在節目中坦言自己完全不明白西蒙斯為什麼要與76人決裂，更表示自己從未針對過西蒙斯，「我不明白發生了什麼，是什麼導致了整個情況，直到今天我還是不懂。就像我說的，顯然我們並沒有一起贏得總冠軍，但在例行賽我們表現得非常好，每個賽季都至少拿下50勝，我一直相信我們有機會一起衝擊總冠軍，我是真的這麼認為，即便事情發展成現在這樣，這就是為什麼我不明白發生了什麼，老實說是什麼讓他想離開，我理解他的解釋，但很多部分都沒有道理。」

當格林問到是否第七戰賽後訪問的內容改變了一切，安比德不認為自己有說過什麼話會惹毛西蒙斯，「本來媒體就會藉由放大我講的話來製造爭議，但如果你去看我當時說的話，會發現是他們問了我問題，我只是講出我所看到的，我向來就是一個很坦誠的人，不會為了去保護誰而避而不談。」

「我當時沒有特別提到他不肯出手，只是表示我們錯失了一個機會，罰球的部分我根本沒有提到他的名字，我反而還指出是塞布爾（Matisse Thybulle）沒進，在那天賽後訪問我提到了很多事，包括在三分線上犯規、失誤被反快攻，我把我們犯的每個錯的講出來，只是媒體總要糾結西蒙斯不出手的那次機會和罰球沒進的部分，這得很沒道理，但不管怎樣，我沒針對任何人。」