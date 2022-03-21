NBA／穿保護靴現身 柯瑞目標季後賽回歸

上周左腳韌帶扭傷的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天穿著保護靴現身球場，他也首度透露傷勢狀況，同時為壓傷他的塞爾蒂克對手史馬特（Marcus Smart）緩頰，他認為對手並非蓄意傷人。

柯瑞台灣時間上周四碰「綠衫軍」成傷兵，他今天表示，傷勢第一時間感到疼痛，「但一天比一天更好，會適時評估狀況，知道每天可以做多少努力，我就是試著保持耐心，知道一切會漸入佳境。」

柯瑞第二節就成傷兵，不過他認為史馬特只是做出當下該有的反應，「我不認為他有惡意或是髒動作。」

現階段柯瑞只會做些核心訓練，避免影響傷處，下周有望增加下肢訓練，他強調目前最需要的就是耐心，「你不會想一開始就操之過急。」

勇士球團先前表示，柯瑞狀況兩周後會再評估，屆時勇士還會有5場例行賽；教頭柯爾（Steve Kerr）則提到，希望柯瑞能在4月中的季後賽開打時回歸。

柯瑞相信季後賽前歸隊不成問題，「我相信有足夠時間，我可是樂觀主義者。」