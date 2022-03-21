快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／穿保護靴現身 柯瑞目標季後賽回歸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞穿著保護鞋現身。 美聯社
柯瑞穿著保護鞋現身。 美聯社

上周左腳韌帶扭傷的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天穿著保護靴現身球場，他也首度透露傷勢狀況，同時為壓傷他的塞爾蒂克對手史馬特（Marcus Smart）緩頰，他認為對手並非蓄意傷人。

柯瑞台灣時間上周四碰「綠衫軍」成傷兵，他今天表示，傷勢第一時間感到疼痛，「但一天比一天更好，會適時評估狀況，知道每天可以做多少努力，我就是試著保持耐心，知道一切會漸入佳境。」

柯瑞第二節就成傷兵，不過他認為史馬特只是做出當下該有的反應，「我不認為他有惡意或是髒動作。」

現階段柯瑞只會做些核心訓練，避免影響傷處，下周有望增加下肢訓練，他強調目前最需要的就是耐心，「你不會想一開始就操之過急。」

勇士球團先前表示，柯瑞狀況兩周後會再評估，屆時勇士還會有5場例行賽；教頭柯爾（Steve Kerr）則提到，希望柯瑞能在4月中的季後賽開打時回歸。

柯瑞相信季後賽前歸隊不成問題，「我相信有足夠時間，我可是樂觀主義者。」

柯瑞 勇士 史馬特

延伸閱讀

認史馬特非故意傷人 柯瑞：他不是骯髒球員

NBA／柯瑞韌帶扭傷 預計4月中旬季後賽初回歸

柯爾控傷柯瑞撲球動作危險 史馬特：我只看到球

NBA／柯瑞僅14分鐘就傷退 勇士輸綠衫軍22分

相關新聞

NBA／哈登、安比德末節火力停滯 暴龍擊退76人

針對費城雙星，暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）賽前曾表示：「要防守安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）我們有太多的事情要做。一般比賽只需要針對一位特定球員制定計畫就

NBA／穿保護靴現身 柯瑞目標季後賽回歸

上周左腳韌帶扭傷的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天穿著保護靴現身球場，他也首度透露傷勢狀況，同時為...

NBA／與溜馬球迷起爭執 諾基奇憤而扔掉手機

溜馬在自家主場以129比98痛宰拓荒者，不過在比分懸殊的賽事之後，卻發生諾基奇（Jusuf Nurkic）與球迷的衝突風波。 因足底筋膜炎傷持續休兵的諾基奇，在這場比賽結束後，逕自走向場邊一群球

NBA／受傷是史馬特害的？ 柯瑞大度：他不是髒球員

史馬特（Marcus Smart）先前撲救搶球，導致柯瑞（Stephen Curry）腳踝扭傷，當外界都在撻伐史馬特再次搞小動作弄傷對手時，被害人柯瑞主動出面緩頰，表示對方不是故意的。 柯瑞在遇

NBA／母校對決打賭輸格林 柯瑞將穿吉祥物服裝進主場

NCAA進入「三月瘋」，NBA球星們也非常關注勝負結果。柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）所屬的母校因為要正面對決，兩人日前就打賭，輸的人將要賠現金跟手錶，而且還

NBA／米契爾飆36分逐尼克 爵士客場之旅首戰告捷

近期將展開客場6連戰的爵士，首站前往紐約踢館，米契爾（Donovan Mitchell）全場21投11中，強攻36分8籃板6助攻，搭配克拉克森（Jordan Clarkson）替補上陣貢獻23分6籃板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。