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NBA／受傷是史馬特害的？ 柯瑞大度：他不是髒球員

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞遭史馬特撲球壓傷腳踝，只打14分鐘就傷退，勇士也在主場吞敗。 美聯社
柯瑞遭史馬特撲球壓傷腳踝，只打14分鐘就傷退，勇士也在主場吞敗。 美聯社

史馬特（Marcus Smart）先前撲救搶球，導致柯瑞（Stephen Curry）腳踝扭傷，當外界都在撻伐史馬特再次搞小動作弄傷對手時，被害人柯瑞主動出面緩頰，表示對方不是故意的。

柯瑞在遇上塞爾提克比賽中，與史馬特搶球扭傷腳踝，幸好沒有骨折，不過仍預計缺席3週比賽，目前不確定能否趕在季後賽開打前回歸，當天賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就指出，史馬特的動作太危險。

柯瑞今天穿上保護靴接受媒體訪問，他認為史馬特並非有意弄傷他，「他不是故意弄傷我的，史馬特有自己的打球方式，儘管我認為別人不會做出他這種動作，但他絕非故意。斯馬特並不是一名骯髒的球員，他就是這樣風格的球員，我只能說這就是籃球比賽的一部份。」

被問到是否有回歸時間表，柯瑞自稱是「樂觀主義者」，他相信自己能夠趕在季後賽開始前歸隊。

骨折

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