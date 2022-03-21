NBA／受傷是史馬特害的？ 柯瑞大度：他不是髒球員
史馬特（Marcus Smart）先前撲救搶球，導致柯瑞（Stephen Curry）腳踝扭傷，當外界都在撻伐史馬特再次搞小動作弄傷對手時，被害人柯瑞主動出面緩頰，表示對方不是故意的。
柯瑞在遇上塞爾提克比賽中，與史馬特搶球扭傷腳踝，幸好沒有骨折，不過仍預計缺席3週比賽，目前不確定能否趕在季後賽開打前回歸，當天賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就指出，史馬特的動作太危險。
柯瑞今天穿上保護靴接受媒體訪問，他認為史馬特並非有意弄傷他，「他不是故意弄傷我的，史馬特有自己的打球方式，儘管我認為別人不會做出他這種動作，但他絕非故意。斯馬特並不是一名骯髒的球員，他就是這樣風格的球員，我只能說這就是籃球比賽的一部份。」
被問到是否有回歸時間表，柯瑞自稱是「樂觀主義者」，他相信自己能夠趕在季後賽開始前歸隊。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言