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NBA／原以為有望明天復出 美媒爆勇士威斯曼又回發展聯盟了

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊榜眼中鋒威斯曼回歸之路遙遙無期。 美聯社
勇士隊榜眼中鋒威斯曼回歸之路遙遙無期。 美聯社

原先預計將在明天（21日）復出的勇士隊新秀中鋒威斯曼（James Wiseman），這回恐怕大概又要食言了，據美媒報導，威斯曼的膝蓋再度出現水腫，目前已被召回發展聯盟，替本季復出增添一大變數。

勇士日前從發展聯盟召回威斯曼，如今卻傳出他膝蓋水腫，現階段重返NBA賽場有難度。主帥柯爾（Steve Kerr）則表示，為了威斯曼的職業生涯著想，不能因為日後賽程和季後賽就急著讓他回來。《ESPN》主播戈爾德奧烏德 （Ros Gold-Onwude）還加碼爆料，威斯曼已再次回到發展聯盟。

2020年選秀會，威斯曼以榜眼之姿加盟勇士，是名備受期待的中鋒，不過他在菜鳥賽季（2021年）僅出賽39場就因右膝半月板撕裂，4月時接受手術。勇士原本預計它能趕上這個賽季，然而去年12月中他被爆出膝蓋仍有輕微腫脹，因此秘密動刀，才會導致復健進度一延再延。

今年3月，威斯曼好不容易於發展聯盟登場，3場比賽留下上場時間20.7分鐘，場均17.3分、9.7籃板的成績，之後被勇士召回，原先外媒預測他有望在台灣時間21日對戰馬刺的比賽中復出，但如今再傳出傷勢疑慮，歸隊之路遙遙無期。

水腫 復健 手術 威斯曼 勇士 NBA

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