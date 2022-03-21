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NBA／今日戰績表 太陽布克31分助隊延長賽打敗國王拉出5連勝

聯合新聞網 / 整理
太陽隊布克攻下31分，助隊延長賽打敗國王拉出5連勝。 擷圖自推特
太陽隊布克攻下31分，助隊延長賽打敗國王拉出5連勝。 擷圖自推特

NBA今日戰績表

拓荒者 98:129 溜馬

灰熊 122:98 火箭

鵜鶘 117:112 老鷹

雷霆 85:90 魔術

太陽 127:124(OT) 國王

爵士 : 尼克

塞爾蒂克 : 金塊

暴龍 : 76人

馬刺 : 勇士

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:00 鵜鶘 vs. 黃蜂

07:00 湖人 vs. 騎士(緯來體育台)

07:00 拓荒者 vs. 活塞

07:30 熱火 vs. 76人

07:30 爵士 vs. 籃網

08:00 暴龍 vs. 公牛

08:00 巫師 vs. 火箭

08:00 塞爾蒂克 vs. 雷霆

08:30 灰狼 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台)

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