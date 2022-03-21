NBA／今日戰績表 太陽布克31分助隊延長賽打敗國王拉出5連勝

國王官方宣佈，陣中長人荷姆斯（Richaun Holmes）由於個人因素將會缺席本季剩餘所有賽事。不過球團並未詳細說明何姆斯的缺席原因。 「荷姆斯是我們球隊的核心成員，他對於我們的成功很重要，我

2022-03-20 16:14