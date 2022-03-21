NBA／今日戰績表 太陽布克31分助隊延長賽打敗國王拉出5連勝
NBA今日戰績表
拓荒者 98:129 溜馬
鵜鶘 117:112 老鷹
雷霆 85:90 魔術
太陽 127:124(OT) 國王
爵士 : 尼克
塞爾蒂克 : 金塊
暴龍 : 76人
馬刺 : 勇士
NBA明日賽程
時間 主場 客場
07:00 鵜鶘 vs. 黃蜂
07:00 湖人 vs. 騎士(緯來體育台)
07:00 拓荒者 vs. 活塞
07:30 熱火 vs. 76人
07:30 爵士 vs. 籃網
08:00 暴龍 vs. 公牛
08:00 巫師 vs. 火箭
08:00 塞爾蒂克 vs. 雷霆
08:30 灰狼 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
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