NBA／泰托姆、布朗5度同場破30分 榮升綠衫軍第1雙人組

NBA美國職籃塞爾蒂克雙星泰托姆與布朗，今天聯手合力轟下62分，靠著2人輪流攻城掠地，終場126比97打爆沙加緬度國王，在最近21場比賽內拿下第18勝。

泰托姆（Jayson Tatum）今天攻下32分、5籃板與4助攻，而布朗（Jaylen Brown）也挹注30分、3籃板與2抄截，這是塞爾蒂克「雙J」本季第5度雙雙飆破30分大關，超越大鳥博德（Larry Bird）與麥克海爾（Kevin McHale）在1986-87球季所締造的4次，成為隊史第1的雙人組。

令國王聞風喪膽的塞爾蒂克「雙J」，今天合計34投23中，其中泰托姆三分球更是10投中7，兩人光在上半場就合力砍進42分，第4節兩人提前打卡下班，當時塞爾蒂克已握有21分領先優勢。

不過塞爾蒂克帶給國王的傷害不僅於此，今年1月雙方碰頭時，「綠衫軍」曾在主場以128比75狠狠羞辱了對手，今天又29分之差打爆對手，本季兩度交鋒淨勝82分。

且戰績排在西部倒數第3的國王，今天再輸後，是他們明星賽結束後的12場比賽，所吞下的第9敗，幾乎已準備要和季後賽說掰掰，恐怕他們將連續16個球季無緣季後賽。