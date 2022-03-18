NBA／灰狼貝佛利嗆湖人衛少 稱自己兩度打進西決被抓包謊報

灰狼昨天大勝湖人，讓灰狼面子、裡子大勝，但比賽期間雙方垃圾話你來我往，令湖人隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）賽後稱，「灰狼沒有人有任何成就可言」。結果使得灰狼貝佛利（Patrick Beverley）就在推特上回嗆，表示自己曾經兩度打進西區決賽，不過，貝佛利的說法被美國網友抓包「吹牛」。

貝佛利在推特回嗆媒體報導衛斯特布魯克發言，「每年都打進季後賽，在不同球隊兩度打進西區冠軍賽，你要說團隊數據還是個人數據？我以為這是一項團隊運動？」

Playoffs every year. 2 western conference finals with 2 different Teams👀👀👀 individual stats or team stats? I thought it was a team sport?? https://t.co/wlPhFB9alQ — Patrick Beverley (@patbev21) March 17, 2022

貝佛利的回應，有美國網友在reddit發文，「即使在2014-15球季後賽中沒有上場一分鐘，但貝弗利卻吹牛自己兩次進入西部決賽。」網友查到當年在火箭隊因傷缺席了球隊球季最後12場比賽以及整個季後賽。

根據basketball-reference的紀錄，貝佛利確實缺席2014-15球季季後賽，只有上季真正首度參與快艇隊西區決賽，因此個人也並非年年都有打季後賽紀錄。