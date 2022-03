NBA／灰狼貝佛利嗆湖人衛少 稱自己兩度打進西決被抓包謊報

灰狼昨天大勝湖人,讓灰狼面子、裡子大勝,但比賽期間雙方垃圾話你來我往,令湖人隊衛斯特布魯克(Russell Westbrook)賽後稱,「灰狼沒有人有任何成就可言」。結果使得灰狼貝佛利(Patrick Beverley)就在推特上回嗆,表示自己曾經兩度打進西區決賽,不過,貝佛利的說法被美國網友抓包「吹牛」。

貝佛利在推特回嗆媒體報導衛斯特布魯克發言,「每年都打進季後賽,在不同球隊兩度打進西區冠軍賽,你要說團隊數據還是個人數據?我以為這是一項團隊運動?」

Playoffs every year. 2 western conference finals with 2 different Teams👀👀👀 individual stats or team stats? I thought it was a team sport?? https://t.co/wlPhFB9alQ