NBA／勇士三巨頭剛合體又有傷兵 格林憂心：無法建立默契

歷經1005天才等到合體的勇士三巨頭，僅一起打了1.5場比賽，又傳出勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）傷勢噩耗，預計將缺戰至少3週。這對缺少頭號戰的勇士來說無疑是一大打擊，剛傷癒復出的格林（Draymond Green）則憂心此狀況，將會對球隊默契造成不利。

在射手湯普森（Klay Thompson）歷經兩年半漫長復健之路，好不容易痊癒回歸賽場，卻又碰上防守大將格林因背部問題，缺戰長達兩個月，也使得勇士防守出現漏洞，球隊戰績也從聯盟第1下滑至西區第3。

在近日終於迎來格林回歸，不料卻換柯瑞納入傷兵名單，預計將休養3週以上。按照目前戰績47勝23敗西區第3情勢來看，勇士季後賽種子卡位戰將存在危機。在勇士近三季的數據顯示指出，當柯瑞因傷缺賽時，勇士勝率僅24%、戰績18勝57負，而當柯瑞上場時，勝率則高達62.9%，柯瑞的缺席勢必對球隊造成嚴重影響。

格林也在近日受訪時點出球隊堪憂，「好像只要每次我們有人傷癒回歸，就會有出現另一個人受傷，這將造成球隊無法好好地建立默契，令人憂心不已。」