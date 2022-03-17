聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／救球害柯瑞傷退 綠衫軍史馬特：我不是骯髒球員
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球員史馬特今天在比賽中與金州勇士柯瑞碰撞，造成柯瑞受傷退賽，史馬特賽後表示，他不是「骯髒球員」。
史馬特（Marcus Smart）在這場勇士主場比賽的一次飛撲救球，撞到柯瑞左腿，造成柯瑞在第二節因傷退賽。
勇士在這場比賽以88比110落敗後，柯瑞接受了腳部核磁共振掃描，以評估受傷程度。
這個事件引發勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在場上憤怒地指責史瑪特，也成了賽後的主要話題。
柯爾形容史馬特的行為是「危險動作」。
史馬特說，他能夠理解柯爾的批評，但堅稱，他絕不會故意傷害職業籃球夥伴。
「我和柯瑞在美國國家男子籃球隊就一起打過球，所以他知道，我絕不會存心傷害任何人。我討厭看到任何人受傷，我希望柯瑞沒事。」
「我當時甚至沒看到他，只知道去撲球，試圖搶到球。我現在真的很沮喪。」
史馬特說：「我了解自己，我的隊友和我的同事也都知道，我不是骯髒球員。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言