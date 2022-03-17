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NBA／約柯奇生涯總得分破萬 金塊客場7連勝破隊史

中央社 / 華盛頓16日綜合外電報導
約柯奇（右）。 路透
約柯奇（右）。 路透

丹佛金塊的約柯奇今天只打26分鐘就拿下29分、13籃板、8助攻，率隊127比109擊敗地主華盛頓巫師，他的生涯得分也在此役突破1萬大關。

金塊除了約柯奇的好表現，替補的赫蘭德（Bones Hyland）也攻下17分，莫里斯（Monte Morris）拿下15分，葛登（Aaron Gordon）與替補的卡森斯（DeMarcus Cousins）都獲14分，瑞佛斯（Austin Rivers）、福布斯（Bryn Forbes）則分別進帳13分、10分。

此役金塊贏球，連續7場客場的比賽都拿下勝利，創下隊史新紀錄，他們上次在客場輸球，已是2月11日對上波士頓塞爾蒂克的時候了。

本季金塊已在客場贏了22場球，追平的隊史紀錄。

巫師替補的阿維迪亞（Deni Avdija）攻下全隊最高19分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、基斯伯特（Corey Kispert）分別獲得16分、15分，凱德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）與八村壘分別進帳12分。他們今天輸球，吞下近期的5連敗。

金塊今天早早取得領先，且從未陷入落後。巫師在首節雖一度將落後追到剩下3分，但金塊在瑞佛斯完成一次3分打後，再以32比21將領先拉開。

首節打完，巫師將落後縮小到剩下6分，但金塊在次節再將領先拉開。

在第2節開局，福布斯砍進一記三分球又加罰得手，完成一次4分打。卡森斯投進兩球，瑞佛斯、赫蘭德上籃得手，金塊打出一波13比0攻勢。

之後巫師連拿5分，但金塊回敬8比2攻勢，將領先擴大到21分，中場時金塊73比52領先巫師。

兩隊易籃再戰，在莫里斯進攻得手後，金塊領先達23分。巫師波辛吉斯切入上籃得分後，莫里斯砍進三分球，約基奇上籃並罰球得手，金塊在第3節剩下4分8秒時以94比67領先。

在郝蘭德飆進三分彈後，金塊104比76領先，這是他們本場比賽領先幅度最大的一刻。

巫師在比賽剩下7分3秒時將落後追到剩下20分，但無法真正威脅到金塊，最終就被金塊輕鬆帶走勝利。

金塊 巫師 卡森斯

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