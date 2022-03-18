NBA／今日戰績表 活塞奇伊扮奇兵攻51分助隊勝魔術

灰狼昨天（17號）以20分差痛宰湖人，比賽期間更不斷出現垃圾話，而衛斯特布魯克（Russell Westbrook）賽後稱，對方的話根本不值得關注，因為在聯盟談不上有何成就，再掀他與貝佛利（Patri

2022-03-18 14:22