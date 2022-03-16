NBA／數字看格林重要性 柯瑞在15分鐘內狂得41分

因傷缺席29場賽事的勇士關鍵人物格林（Draymond Green），昨日終於迎來復出之戰，加上柯瑞（Stephen Curry）手感回春，率隊以126比112擊敗巫師，拿下近期4連勝。美媒則點出格林的回歸，對於勇士隊無疑是一劑強心針，更以數據做佐證，此戰兩人一起上場打了15分鐘，柯瑞在此期間就狂砍了41分！

格林自從1月10日受傷缺席以來，造成防守端產生不少漏洞，球隊戰績也從聯盟第1下滑至西區第3。昨日勇士三巨頭格林、柯瑞、湯普森（Klay Thompson）在相隔1004天後再度攜手合作打完整場比賽，格林雖從替補出發，僅打了20分鐘，留下6分、7籃板、6助攻的數據，但勇士全隊似乎受到激勵，重新找回昔日氣勢。

在好戰友一歸隊，勇士一哥柯瑞找回昔日表現，單場狂砍47分、6籃板、6助攻，柯瑞也在賽後坦言格林所帶來的影響，「我認為格林復出對全隊帶來重要的影響，球場上每個人看到他都會深具信心。你也可以看出球隊能量正在提升，無論我們分開了多少時間，我們都能重新找回感覺。」

數字會說話，有記者列出格林對柯瑞的影響，此戰兩人一起上陣15分鐘，柯瑞繳出16投13中狂得41分；而只有柯瑞獨自在場的20分鐘，則是9投3中僅攻下6分，格林的重要性真的不言可喻！