NBA／數字看格林重要性 柯瑞在15分鐘內狂得41分

因傷缺席29場賽事的勇士關鍵人物格林(Draymond Green),昨日終於迎來復出之戰,加上柯瑞(Stephen Curry)手感回春,率隊以126比112擊敗巫師,拿下近期4連勝。美媒則點出格林的回歸,對於勇士隊無疑是一劑強心針,更以數據做佐證,此戰兩人一起上場打了15分鐘,柯瑞在此期間就狂砍了41分!

格林自從1月10日受傷缺席以來,造成防守端產生不少漏洞,球隊戰績也從聯盟第1下滑至西區第3。昨日勇士三巨頭格林、柯瑞、湯普森(Klay Thompson)在相隔1004天後再度攜手合作打完整場比賽,格林雖從替補出發,僅打了20分鐘,留下6分、7籃板、6助攻的數據,但勇士全隊似乎受到激勵,重新找回昔日氣勢。

在好戰友一歸隊,勇士一哥柯瑞找回昔日表現,單場狂砍47分、6籃板、6助攻,柯瑞也在賽後坦言格林所帶來的影響,「我認為格林復出對全隊帶來重要的影響,球場上每個人看到他都會深具信心。你也可以看出球隊能量正在提升,無論我們分開了多少時間,我們都能重新找回感覺。」

數字會說話,有記者列出格林對柯瑞的影響,此戰兩人一起上陣15分鐘,柯瑞繳出16投13中狂得41分;而只有柯瑞獨自在場的20分鐘,則是9投3中僅攻下6分,格林的重要性真的不言可喻!

Draymond’s impact on Steph in his return



Steph without Draymond: 20 minutes, 6 points, 3-9 FG, 0 FT attempts



Steph with Draymond: 15 minutes, 41 points, 13-16 FG, 8-8 FT



41 points in 15 minutes.



It’s impossible to understate Draymond’s role in the championship landscape