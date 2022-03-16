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NBA／厄文全場狂飆60分 詹皇嚇傻：收手吧！別這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文全場狂飆60分，詹皇發文大讚。 美聯社。
厄文全場狂飆60分，詹皇發文大讚。 美聯社。

籃網球星厄文（Kyrie Irving）在今日對上魔術之役，上半場就轟下41分，終場砍下生涯新高60分，助球隊以150:108拿下近期四連勝。湖人一哥詹姆斯（LeBron James）也發文大讚厄文的飆分秀，並附上笑到流淚表情寫道，「哥收手吧！別這樣」

厄文今日大展神威全場30投20中，上半場就狂砍41分，僅次於傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在2003所創下的42分。而此役厄文在比賽還剩8分鐘時就退場，僅上場35分鐘就狂轟60分，若沒提前下場的話，有望砍下更多分、持續推高紀錄。

賽後厄文則表示自己的狀態不錯，「得到60分是我們團隊努力的最好證明，隊友們支持你去追求紀錄，這一切讓籃球變得非常值得。」、「我想讓其他球隊知道，籃網已經準備衝擊冠軍了。」

對於厄文狂轟猛炸的表現，詹皇也忍不住在推特寫下，「厄文停手吧！真的不要這樣」，並附上11個笑到流淚的表情圖案，引起球迷們熱議。隨著賽季進入最後階段，眾家球星也都紛紛開始使出渾身解數，灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）與厄文也成繼1962年張柏倫（Wilt Chamberlain）連兩日60分紀錄後，再次出現連兩天有球員攻下60分的情況。

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