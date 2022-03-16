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NBA／今日戰績表 厄文狂飆60分籃網單場得150分

聯合新聞網 / 整理
厄文單場轟下60分，籃網全場進攻流場也攻下150分高分，並大勝魔術42分。 美聯社
厄文單場轟下60分，籃網全場進攻流場也攻下150分高分，並大勝魔術42分。 美聯社

NBA今日戰績表

灰熊 135:102 溜馬

籃網 150:108 魔術

活塞 98:106 熱火

太陽 131:115 鵜鶘

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:00 76人 vs. 騎士

07:00 金塊 vs. 巫師

07:00 老鷹 vs. 黃蜂

07:30 獨行俠 vs. 籃網(Eleven Sports1)

07:30 拓荒者 vs. 尼克

08:00 太陽 vs. 火箭

08:00 湖人 vs. 灰狼(緯來體育台)

08:30 雷霆 vs. 馬刺

09:00 公牛 vs. 爵士

10:00 塞爾蒂克 vs. 勇士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)

10:00 公鹿 vs. 國王

10:30 暴龍 vs. 快艇

NBA戰績排行

體育

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