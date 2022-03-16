NBA／今日戰績表 厄文狂飆60分籃網單場得150分

過去連2場敗仗一場最大落後達35分另一場則是28分，湖人今天（17號）儘管跟前場對暴龍一樣，末節一度讓人看到希望，分差來到雙位數以內，但還是後繼無力，終場以104比124不敵灰狼再度吞敗。 湖人

2022-03-17 11:00