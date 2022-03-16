NBA／今日戰績表 厄文狂飆60分籃網單場得150分
NBA今日戰績表
灰熊 135:102 溜馬
籃網 150:108 魔術
活塞 98:106 熱火
太陽 131:115 鵜鶘
NBA明日賽程
時間 主場 客場
07:00 76人 vs. 騎士
07:00 金塊 vs. 巫師
07:00 老鷹 vs. 黃蜂
07:30 獨行俠 vs. 籃網(Eleven Sports1)
07:30 拓荒者 vs. 尼克
08:00 太陽 vs. 火箭
08:00 湖人 vs. 灰狼(緯來體育台)
08:30 雷霆 vs. 馬刺
09:00 公牛 vs. 爵士
10:00 塞爾蒂克 vs. 勇士(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
10:00 公鹿 vs. 國王
10:30 暴龍 vs. 快艇
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