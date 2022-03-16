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NBA／堅信遲早能打主場比賽 厄文笑稱要先辦記者證

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
厄文(右)強調仍相信紐約將會放寬政策讓他在主場出賽。 美聯社
厄文(右)強調仍相信紐約將會放寬政策讓他在主場出賽。 美聯社

籃網主控厄文（Kyrie Irving）在今天作客奧蘭多的比賽中猛轟隊史和個人生涯新高的60分，不過受到紐約市疫苗政策尚未放寬影響，他仍是無法在主場球迷面前大秀身手，在今天寫下紀錄之夜後厄文也強調，仍相信紐約將會放寬政策讓他在主場出賽，不過在此之前他可能會先去辦一張主場記者證。

在前一場主場比賽於場邊見證隊友杜蘭特（Kevin Durant）猛轟53分擊敗尼克後，厄文在今天作客魔術主場的比賽中總算能回到場上大展身手，並且在上半場就猛轟41分、全場進帳60分，讓他跟杜蘭特成為聯盟史上首對連續兩場比賽接連攻下至少50分的隊友。

不過對於無法將最好得表現呈現在主場球迷面前，目前還受到疫苗施打禁令無法在主場出賽的厄文表示，仍希望紐約市能夠放寬疫苗政策，「我對於事情好轉的信念始終沒有改變和動搖。」

籃網在今天賽事結束後，例行賽僅剩下13場比賽，其中包括4場客場賽事，也代表如果紐約市無法在例行賽結束前放寬疫苗政策，厄文例行賽只能再打4場賽事，對於還無法在主場出賽，他今天賽後也笑著表示要先申辦一張主場記者證，「我應該像記者一樣去做一些訪問，問球員一些問題，請他們談談自己的感受。」

而隊友杜蘭特則表示，在近期跟厄文聊過關於他對於疫苗注射的看法後，也不再想要強迫他去接種，「5、6月前我沒有跟他聊過這件事，但最近厄文跟我分享了他的看法，這是他的決定，我不想強迫他去接種。」

厄文 杜蘭特 籃網

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