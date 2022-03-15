NBA／我拚戰你看戲！隊友不幫忙搶籃板 詹皇當場摔球怒斥

湖人今年戰績不佳，今天在主場更是輸的尷尬，首節就被對手暴龍殺出30比6猛烈攻勢，詹姆斯（LeBron James）第二節終於忍不住，在隊友一次不積極搶防守籃板後，直接向他們開罵怒吼。

湖人今天在主場慘敗暴龍，全場氣氛顯得相當低迷，可以看見老大詹姆斯臉上也是掛著不悅，一股怒氣終於在第二節打到一半時發洩出來，在一次防守過程中，詹姆斯一個人和三位暴龍球員爭搶籃板，當時湖人竟沒有任何一位球員上前幫忙，反而都在一旁看戲，最後籃板由布徹（Chris Boucher）搶下，詹姆斯和賠上一規。

裁判響哨後，可見詹姆斯當場氣得大爆走，將球重摔在地板上三次，並向身旁的隊友大吼，看的出來詹皇既憤怒又沮喪，湖人現在戰績落在西區第9，距離第11的拓荒者也只有1.5的勝差，全隊在不上緊發條，可能連打附加賽的資格都沒有。