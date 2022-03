NBA／我拚戰你看戲！隊友不幫忙搶籃板 詹皇當場摔球怒斥

湖人今年戰績不佳,今天在主場更是輸的尷尬,首節就被對手暴龍殺出30比6猛烈攻勢,詹姆斯(LeBron James)第二節終於忍不住,在隊友一次不積極搶防守籃板後,直接向他們開罵怒吼。

湖人今天在主場慘敗暴龍,全場氣氛顯得相當低迷,可以看見老大詹姆斯臉上也是掛著不悅,一股怒氣終於在第二節打到一半時發洩出來,在一次防守過程中,詹姆斯一個人和三位暴龍球員爭搶籃板,當時湖人竟沒有任何一位球員上前幫忙,反而都在一旁看戲,最後籃板由布徹(Chris Boucher)搶下,詹姆斯和賠上一規。

裁判響哨後,可見詹姆斯當場氣得大爆走,將球重摔在地板上三次,並向身旁的隊友大吼,看的出來詹皇既憤怒又沮喪,湖人現在戰績落在西區第9,距離第11的拓荒者也只有1.5的勝差,全隊在不上緊發條,可能連打附加賽的資格都沒有。

LeBron was visibly upset after the Lakers couldn't grab the rebound. pic.twitter.com/ZhDCKumiNT